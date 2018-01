ChileVamos ofrece sus cartas a Piñera

Poco después del mediodía, y en su oficinas de calle Apoquindo, Sebastián Piñera, electo en la segunda vuelta para asumir un segundo periodo presidencial, recibió a los representantes de los partidos que integran su coalición.

La reunión tuvo como objetivo el trazar las líneas para el nombramiento de los funcionarios de exclusiva confianza del próximo Jefe de Estado, esto es, ministros, subsecretarios, intendentes y jefes de servicio. Según había informado La Tercera, las listas estarían encabezadas por parlamentarios salientes que fueron reelectos y otros que decidieron no repostularse. A eso se sumarían los nombres de otras personas que formaron parte del primer mandato del empresario.

Los trascendidos de la reunión apuntan a los senadores Alberto Espina, Baldo Prokurica y Andrés Allamand y a los alcaldes Germán Codina (Puente Alto), Rodolfo Carter (La Florida) y Rodrigo Delgado (Estación Central), como las sugerencias de RN para integrar el próximo gabinete. Por el lado de la UDI, se ha sondeado nombres como los de Rodrigo Pérez Mackenna, el ex subsecretario de Desarrollo Social Miguel Flores y los diputados Felipe Ward y Andrea Molina que perdieron sus respectivas elecciones. A esto se sumaría el ex alcalde de Las Condes, Francisco De la Maza, también para ocupar alguna de las secretarías de Estado.

Pese a que no hay ningún confirmado dentro de las proposiciones de los partidos, el presidente de RN Cristián Monckeberg afirmó a los medios que efectivamente hay nombres que incluyen parlamentarios y algunos alcaldes, pero enfatizó que “no queremos desmantelar el Parlamento, ni las alcaldías para poder armar un gobierno, hay gente suficiente y muy capacitada que no están en la alcaldía, que no están en el Parlamento y pueden ocupar un buen cargo y hacerlo de buena manera también, hay excepciones y lógico que quedan en manos del Presidente”.

Por su parte, Jacqueline Van Rysselbergue, presidenta de la UDI, apoyó lo señalado por Monckeberg, diciendo que se puede proponer a alguien que actualmente esté ocupando un cargo de elección popular, pero que “mayoritariamente son personas que están ejerciendo su cargo en el mundo privado. Hay algunas personas que están ejerciendo cargo públicos que han manifestado su disposición a colaborar. Nosotros las hemos presentando, pero entendiendo que es una situación que debiera ser muy, muy excepcional”, recalcó.

Luego de la reunión de hoy con los timoneles de los partidos de la coalición, Sebastián Piñera inició una serie de juntas bilaterales, con el fin de profundizar en las propuestas y oír las distintas posturas. Hoy fue el turno de Jacqueline van Rysselbergue, representando a la UDI, y Cristián Monckeberg, por RN. Mañana le corresponde a Evópoli y al PRI.