Plácido Domingo ya está en Chile: “Nunca creí que llegaría a cantar a esta edad”

En la noche del lunes llegó a Santiago el cantante español Plácido Domingo, quien este domingo ofrecerá un concierto en el estadio Nacional junto a la Orquesta Filarmónica de Bogotá.

La ocasión, que también tendrá a la soprano puertorriqueña Ana María Martínez y al guitarrista español Pablo Sáinz Villegas, servirá para celebrar los 50 años que se cumplieron de su debut en Chile, ocurrido en 1967: “Te pone un poco nervioso cuando te recuerdan que quizás tres o cuatro de las personas que están en esta sala eran muy pequeñitos hace 50 años, pero yo ya estaba aquí cantando”, dijo el intérprete durante una conferencia de prensa realizada al mediodía de este martes, en el ex Hotel Hyatt.

“Así es la vida, los años se pasan y yo tengo la teoría de que cuando era joven, era joven; y hoy soy mucho más joven, porque a través de los años lo que tengo ahora es juventud acumulada. Es una manera positiva de ver que llevas 50 años cantando”, dijo.

En esa línea, Plácido Domingo se refirió al modo en que enfrenta su carrera en la actualidad: “No les puedo garantizar nada, en este momento les puedo decir que no sé si en tres meses voy a estar cantando. En menos de dos semanas voy a tener números iguales, voy a cumplir 77 años. O sea, nunca creí que llegaría a cantar a esta edad. Aquí me tienen, yo firmo los contratos, pero les advierto siempre: no lo sé. Hasta ahora ha dado resultados. Yo firmo y la vida dirá”, señaló.

Domingo, que hiciera masivas presentaciones junto a Luciano Pavarotti y José Carreras bajo la etiqueta de Los Tres Tenores, estará acompañado el domingo por la cantante chilena Mon Laferte, una propuesta de la Fundación Corpartes -organizadora del evento- que aceptó, según admitió: “Hemos ido a la mitad del camino. Lógicamente, ella no podría haber ido a cantar la mayoría de las cosas que yo hago y yo no podría ir tampoco a su repertorio. No diré lo que vamos a hacer porque tiene que ser sorpresa, pero por lo que he visto, es una artista con muchísimo carisma”, adelantó.

Durante la conversación, el actual director de la Ópera Nacional de Washington y de la Ópera de Los Ángeles consideró que el tenor alemán Jonas Kaufmann es el mejor de la actualidad, habló sobre su presente como barítono y tuvo palabras de gratitud para el público chileno: “Ha sido una nación que me ha acogido siempre con muchísimo cariño, quizás he estado una docena de veces, sobre todo en la última década. El público ha sido cariñosísimo desde la primera vez”, dijo, recordando que incluso estuvo en el Festival de Viña del Mar 1994.

Consultado por los ritmos populares en boga, como el reggaetón, dijo que respeta “a los artistas que están teniendo tanto éxito” y consideró que “no puedes ir contra la corriente cuando tanta gente disfruta con ellos”.

“En todas las épocas ha habido diferentes estilos. Yo no podría hacer reggaetón, tiene su arte también, pero respeto los estilos. Hombre, la humanidad no se equivoca. Estamos en otro mundo, bienvenido el reggaeton. Sobre todo, si veo como lo siguen mis nietos, hay que admirarlos”, agregó.

Asimismo, sobre el presente de una disciplina como la ópera, sostuvo que el paso de los años ha provocado grandes cambios: “Antes los cantantes ponían un pie en la caja del apuntador, cantaban y no interpretaban los personajes. Podían llegar al público con una voz sentida, pero no se actuaba. Hoy en día es imposible. Si no te interpretan el personaje, tienen que ser voces extraordinarias para que te convenzan. Hoy el público espera muchísimo del artista, precisamente por cómo se ha multiplicado el mundo de los espectáculos”, afirmó.

Finalmente, estimó que todos los vínculos con la masividad y la cultura popular ayudan para fomentar el interés por la ópera: “Necesitamos promoción, eso fue lo que logramos haciendo Los Tres Tenores. Luciano (Pavarotti) hacía periódicamente un concierto con artistas pop, yo grabé con John Denver y con muchísimos artistas pop hemos participado. Esta idea de (la serie de televisión) Mozart in the jungle que me ofrecieron no la podía resistir. Estando entre unas funciones que tenía en Madrid, fui a Venecia a grabar una noche con Mónica Bellucci y bueno, todo el mundo me habla de qué suerte tuve (risas). La pasamos muy bien y todo eso ayuda. En el mundo en que vivimos, necesitamos hacer Mozart in the jungle y demás. Hice Los Simpsons y no me he atrevido ni a verlo, dicen que es muy divertido. Algo hice también con Dora la Exploradora. Es necesario”, concluyó.

Por partida doble

Plácido Domingo se presentará a las 20 horas de este domingo 14 en el estadio Nacional, concierto para el cual se han vendido cerca de 38 mil entradas. Hay disponibles en Galería ($5.500), Cancha ($7.700) y Andes ($9.900). Este jueves 11, en tanto, se presentará en el Teatro Corpartes, también a las 20 horas, con entradas desde $35.200.