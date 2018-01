Luis Mesina: “El gobierno sabe que obligar a cotizar a los honorarios no tiene sentido”

El vocero de la Coordinadora No + AFP se refirió a la inminente entrada en vigencia de la obligación de cotizar para los trabajadores independientes y afirmó que la medida es un abuso. “El Estado cae en una contradicción porque por un lado le niega un derecho al trabajador al no contratarlo, pero lo obliga a cotizar reconociendo que hay una relación laboral”, señaló.

“Los gobiernos han vacilado en la implementación de esta medida porque saben que caen en una contradicción”, afirmó el vocero de la Coordinadora No+AFP, Luis Mesina, respecto de la inminente entrada en vigencia de la obligatoriedad para cotizar de los trabajadores independientes.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el dirigente de los trabajadores bancarios señaló que “el Estado por un lado le niega un derecho básico al trabajador que es tener un contrato, y por el otro, los quieren gravar, con eso están consolidando la relación laboral que no quieren formalizar”.

Luis Mesina lamentó que esta medida se concrete dado que no hay ninguna garantía de que esos recursos se utilicen para garantizar una jubilación digna a los trabajadores.

¿Qué opina de esta situación y el perjuicio que provoca en el poder adquisitivo de los trabajadores a honorarios?

Lamentamos que esta decisión se haya concretado porque, en tanto no exista un sistema previsional que garantice algún tipo de prestaciones definidas al momento de cotizar , me parece descabellado que los trabajadores, que reciben ingresos precarios, que no tienen garantías en materia de seguridad social, tengan que entregar una fracción importante de sus ingresos a las AFP, las que, en realidad, van a utilizar esos recursos para el desarrollo del mercado de capitales y, en consecuencia, no van a garantizar seguridad social o una pensión digna al final de la vida activa.

Por cómo se ha dado este proceso, da la impresión que lo que se busca es privilegiar las necesidad de un sector, en este caso el privado, por sobre garantizar la seguridad social a los trabajadores.

Eso es lo grave, porque si uno constatara que estas medidas van a permitir mejorar o entregar pensiones dignas sería difícil oponerse, pero lo que uno aprecia es que esto no es más que la continuidad de un modelo que ha capturado el ahorro interno de los trabajadores para proyectos totalmente distintos a la seguridad social y eso es muy serio.

El gobierno presentó una indicación al proyecto de reforma previsional para aumentar la gradualidad de este traspaso, por su parte Sebastián Piñera también se ha mostrado dispuesto a revisar el tema, pero todas las propuestas apuntan hacia la misma dirección que es la obligación de cotizar por parte de los trabajadores independientes.

Eso es lo contradictorio, esta es una medida que se ha dilatado en el tiempo porque hay certeza en el gobierno de que no tiene ningún sentido. Primero, es absurdo intentar capturar una fracción importante del sueldo de los trabajadores a honorarios, cuando ellos son trabajadores precarios que no tienen ninguna garantía al no contar con ningún contrato de trabajo, esto es un abuso y creo que las vacilaciones en términos de aplicar esta medida tienen que ver con aspectos no vinculados al tema previsional, sino que a la confirmación que el Estado se expone a recibir sanciones a nivel internacional porque está cometiendo una de las más grandes infracciones. Tiene a una gran cantidad de trabajadores sin regulación, sin contrato y además le quita una parte importante de su salario para entregárselo a actores privados. Eso es lo que hace que los gobiernos vacilen, porque caen en una contradicción, por un lado, le niegan un derecho básico que es tener un contrato de trabajo y por el otro, los quieren gravar, con eso están consolidando su relación laboral, ¿con quién? con el Estado.

¿Se han puesto en contacto con las agrupaciones de trabajadores a honorarios para evaluar acciones a seguir?

Nosotros tenemos congreso este fin de semana, el 12 y el 13, seguramente ahí definiremos una serie de temas, entre ellos éste, y vamos a ver qué acciones se toman. Recuerde que en marzo asume un nuevo contingente de congresistas, muchos de ellos han señalado que se sumarán a la estrategia de la Coordinadora Nacional No + AFP que es la lucha por un sistema previsional, entre los cuales se encuentra el respeto a los trabajadores a honorarios, de forma tal que no sean objeto de este descuento inservible porque no responde al tema de la seguridad social.

¿La movilización forma parte de esta estrategia?

Por supuesto, la movilización y la negociación son parte de la estrategia de No + AFP para cambiar este sistema que no da para más.