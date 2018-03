Las “Lobitas” clasifican al Mundial de Balonmano Junior

Chile logró su segunda clasificación en la historia a un Mundial Femenino de Handball de la categoría Junior, pese a que este domingo cayera estrechamente ante Paraguay.

La Roja Junior llegaba bien posicionada al último partido del Panamericano Femenino de la categoría, el cual se realizó en Brasil, con 3 triunfos en 4 partidos, cayendo solo ante las locales. Un triunfo o un empate ante las guaranies le daban los pasajes al Mundial de manera inmediata. De caer, debería esperar un triunfo de Brasil ante Argentina, en el partido de fondo.

El partido ante Paraguay, equipo que mostró un buen nivel durante todo el torneo, fue complejo desde el comienzo para las “Lobitas”. Si bien siempre estuvieron cerca en el marcador, con Paraguay sacando una diferencia máxima de 4 goles, no lograron dar vuelta el resultado. De esta manera, las guaraníes se quedaron con el triunfo por 28-25.

Con este resultado la tabla de posiciones dejaba en el segundo lugar a Argentina, Chile y Paraguay, todos con 6 puntos. De esta manera, La Roja necesitaba que Brasil derrotara a las albicelestes, para que el triple empate se mantuviera. Las locales, amplias favoritas para ganar el torneo, no desentonaron y se impusieron a Argentina, coronándose campeonas del torneo.

Este resultado confirmaba el triple empate entre Argentina, Chile y Paraguay. Para dirimir los cupos al Mundial, valía la diferencia de goles, contando solo los partidos entre los equipos empatados, es decir, Chile vs Argentina (31-26), Chile vs Paraguay (25-28) y Argentina vs Paraguay (26-25). De esta manera, Chile y Paraguay quedaban con una diferencia de gol mejor que las argentinas (-4), por lo que las trasandinas se quedaban sin opciones de clasificar al Mundial.

Además, Chile terminó en el segundo lugar del torneo, llevándose la medalla de plata, en lo que fue una gran actuación de las “Lobitas”. Brasil se llevó el título del torneo, mientras que Paraguay se quedó con la medalla de bronce.