Nacional Política Mario Desbordes: Los diputados del Frente Amplio mienten a la gente En entrevista con Radio y Diario Universidad de Chile el diputado y presidente de Renovación Nacional le dio con todo a la colectividad de oposición a raíz del reimpulso del proyecto de ley sobre rebaja de la dieta parlamentaria. Rodrigo Fuentes Lunes 18 de junio 2018 18:19 hrs.

Giorgio Jackson y Gabriel Boric engañan a la ciudadanía con su demagogia plasmada en el proyecto de ley sobre rebaja de la dieta parlamentaria. Así de enfático se fue el diputado de Renovación Nacional (RN), Mario Desbordes, sobre la polémica pre normativa reimpulsada por parlamentarios de oposición. La semana pasada, la mayoría del pleno de la Cámara Baja aprobó la resolución 67 que solicita, al Presidente Sebastián Piñera, hacer presente la simple urgencia a los proyectos de reforma constitucional que determinan por ley el monto de la dieta parlamentaria y que establecen un límite ético a la remuneración de los legisladores. Al respecto, el presidente de la colectividad oficialista, Mario Desbordes, indicó que la idea de Jackson y Boric está cargada de demagogia, y que solo buscan cinco minutos de fama enlodando la propia labor legislativa. “Es la forma como Gabriel Boric y Giorgio Jackson plantean el tema, engañando a la gente, diciéndole que es el Congreso quien tiene una situación completamente desproporcionada respecto al resto. Es alta, efectivamente, pero lo que yo pido es dejar de lado la demagogia, dejar de ensuciar el legislativo, dejar de jugar a las causas populares y hacerse de cinco minutos de fama a costa de una institución que tiene su imagen por el suelo, y por eso es fácil hacer el jueguito”, afirmó. En entrevista con Radio y Diario Universidad de Chile, Mario Desbordes recalcó que está dispuesto a discutir la dieta parlamentaria, sin embrago, con un enfoque diferente a como lo han hecho desde el Frente Amplio. El diputado y presidente de RN precisó que están por un techo a los salarios, sin embargo, se deben cuestionar los sueldos de todo el sector público y no utilizar la Cámara como ejemplo. Eso es discriminación, sentenció el líder de la colectividad oficialista. “Hagamos un análisis de las remuneraciones más altas, ministros de Estado, ministros de Corte de Apelaciones, Ministerio Público, fiscales, funcionarios de la Contraloría, universidades, incluso en empresas estatales. No ganamos nueve millones, eso es mentira, entonces, por eso es necesario instalar el debate con altura de miras, con una lógica más republicana y no jugando al dañar, ensuciar sin escrúpulo con tal de agarrar un par de titulares”, subrayó. Mario Desbordes criticó al Frente Amplio ya que, para él, a pocos meses de constituirse como bancada, se ha dedicado a impulsar un sin número proyectos de acuerdo “mentirosos”, donde el titular no tiene nada que ver con el detalle, el contenido del documento pre legislativo. “Perdí la cuenta en la cantidad de proyectos de ley que se presentan, sobre todo por el Frente Amplio, que son mentirosos. Tienen un titular muy bonito, pero en el desarrollo uno se encuentra con que la propuesta no tiene nada que ver con lo que decía en el inicio, principalmente con temas políticos y también de la política exterior. Esa forma de mentir, engañando, desinformando, a mí no me gusta, llevo muchos años en esto, pero no voy a caer en eso”, argumentó. Consultado sobre si la justificación de altas remuneraciones incidiría para evitar situaciones de corrupción al interior del Congreso, el presidente de RN precisó que independientemente de aquello, no existe un problema de corrupción en el parlamento chileno. Recalcó, finalmente, que se puede discutir la situación ética de honorarios, pero sin llegar a ensuciar la labor del parlamento, todo, según el diputado RN, con tal de aparecer en un par de titulares en la prensa. Cabe destacar que se han presentado dos iniciativas para disminuir los sueldos de los congresistas. El patrocinado por integrantes de Frente Amplio el año 2014, establece un límite ético para la determinación del monto de la dieta parlamentaria, fijando un tope máximo equivalente a veinte veces el ingreso mínimo mensual. Han pasado cuatro años y Chile sigue siendo líder en desigualdad, ubicándose, en 2017, entre los 8 países de la OCDE con mayor brecha entre ricos y pobres. Gabriel Boric responde a críticas En horas de esta tarde el diputado del Frente Amplio reaccionó a la entrevista de Mario Desbordes realizada por nuestro medio y lo invitó a dejar de excusarse y a debatir este proyecto impulsado desde su bancada. Vía twitter, indicó que el fondo del debate es el valor del trabajo en nuestro país. Invito al diputado RN @desbordes a dejar las excusas de lado y debatir proyecto de rebaja a sueldo parlamentario. ¿Incluir a otras altas remuneraciones del Estado? Bienvenido sea. El fondo del asunto es el valor del trabajo en Chile. https://t.co/Bvp7tbauay https://t.co/Bvp7tbauay — Gabriel Boric Font (@gabrielboric) June 18, 2018

