Nacional Abogado Cristián Riego por caso SQM: "Había evidencias de cohecho" El también académico de la Universidad Diego Portales indicó que había suficientes pruebas que demostraban el cohecho de muchos de los implicados que, finalmente, no fueron acusados por este delito Diario Uchile Miércoles 11 de julio 2018 16:57 hrs.

El fiscal regional de Valparaíso, Pablo Gómez, decidió cerrar la investigación del Caso SQM luego de tres años de investigación. Ante esto, el Ministerio Público acusó al ex gerente general de SQM, Patricio Contesse, por soborno, y al ex ministro de economía, Pablo Longueira, por cohecho. Además, se presentaron acusaciones contra 16 implicados en la causa, entre ellos, el senador Jorge Pizarro, el ex senador Fulvio Rossi, y el ex candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami. Ante la imposibilidad que acusó la fiscalía de acusar a más imputados por cohecho alegando falta de antecedentes, el abogado y académico de la Universidad Diego Portales, Cristián Riego, dijo en el programa de nuestra emisora, Política en vivo, que hay suficientes evidencias como para haber formalizado por cohecho a más implicados. “A mí me parece que eso es discutible. Creo que hay bastante evidencia, por lo menos respecto del señor Pablo Wagner y de los pagos que él recibió, que permitirían sustentar una acusación de cohecho. Si bien es cierto hay algunas opiniones de algunos jueces durante el proceso que dijeron que no había evidencia suficiente, la verdad es que son solo opiniones, esos jueces no son los llamados a resolver esto de manera definitiva, y a mí me parece que era perfectamente posible llegar a juicio oral y luego que la Corte de Apelaciones o la Corte Suprema resolviera esto de una manera más sólida”. El jurista también cuestionó las prácticas de algunos fiscales en casos como el de Penta, donde han omitido hechos que ya estaban acreditados, permitiendo, por ejemplo, la absolución de muchos imputados o solo consiguiendo penas menores. En ese sentido, se ha cuestionado la figura del fiscal nacional, Jorge Abbott, de hecho, parlamentarios del Frente Amplio presentaron, este martes, un recurso ante la Corte Suprema para destituir a Abbott, aduciendo que todo esto es parte de su doctrina. Respecto a si este recurso puede llegar a cumplir su cometido, Cristian Riego cree que no, principalmente por la falta de sostenibilidad de las acusaciones, pues los fiscales son autónomos en sus decisiones. “Yo creo que no, de partida porque estas decisiones como el Caso Penta no corresponden al fiscal Abbott, él no es responsable, ni si quiera tiene la facultad de involucrarse en ellas. Los fiscales regionales son autónomos. Claro, hay antecedentes, cosas que el fiscal ha dicho, cosas que se dijeron durante su designación, que podrían hacer pensar que él ha tendido a simpatizar con la idea de que estos casos hay que irlos cerrando y no llevarlos hasta las últimas consecuencias, pero yo no veo algo claro en ese sentido. Para destituir a un funcionario, la Corte Suprema va a exigir cosas mucho más precisas”. En ese sentido, Riego indicó que no basta con una visión crítica respecto a las decisiones de Abbott, pues de deben tener pruebas verídicas y contundentes para exigir su destitución.

