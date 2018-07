85568bb1c8

Cultura Muestra Nacional de Dramaturgia rinde homenaje a Alejandro Sieveking El evento se desarrollará en Santiago entre el 22 y el 28 de octubre, mientras que en Antofagasta y Concepción se realizarán lecturas dramatizadas, talleres y entrevistas abiertas entre agosto y septiembre. Diario Uchile Lunes 23 de julio 2018 8:34 hrs.

El Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio lanzó, durante este fin de semana, una nueva versión de la XVIII Muestra Nacional de Dramaturgia, actividad que este año está a cargo de las actrices y dramaturgas, Nona Fernández y Paulina García. La Muestra, que busca incentivar la producción de obras dramatúrgicas en autores emergentes y de trayectoria, se desarrollará en Santiago, entre el 22 y el 28 de octubre. Previamente, durante el mes de agosto, se realizarán lecturas dramatizadas, talleres y entrevistas abiertas en el Teatro Pedro de la Barra, de Antofagasta; mientras que en septiembre, ésta se trasladará a Concepción, al Teatro Regional del Biobío, con distintas actividades paralelas. En Santiago, la exhibición de los montajes tendrá lugar -de manera paralela- en 5 salas: Matucana 100 (Sala principal y Patricio Bunster), Teatro Sidarte, Teatro Finis Terrae y Anfiteatro Bellas Artes. La Muestra Nacional de Dramaturgia nació el año 1994 ante la necesidad de abrir espacios para estimular y promover la escritura dramática en Chile. “Tradición e innovación son las palabras que invocamos parta diseñar esta muestra. Y con la intención de celebrar nuestra tradición es que esta muestra está dedicada a un dramaturgo clave en la historia del teatro en nuestro país, nuestro querido maestro Alejandro Sieveking. Homenajear su escritura será uno de nuestros principales objetivos”, declaró Nona Fernández. Los montajes Sieveking se integrará al montaje Yo soy el cartón que hace que la mesa no cojee, del dramaturgo Alejandro Moreno, que debuta el 24 de octubre en Matucana 100. La pieza será dirigida por Cristián Plana y en su elenco tendrá también a los actores Marcelo Alonso y Héctor Morales. La pieza Incentivos perversos de Andrés Kalawski, será montada por el Colectivo Zoológico, que llegará al escenario del Teatro Finis Terrae. Casandra, la Sandra de Gabriela Aguilera, será dirigida por Aliocha de la Sotta,y se presentará en la sala Patricio Bunster de Matucana 100. En el elenco estarán Cristián Carvajal y Sara Pantoja. La obra Querido John / Take a chance on me de Mónica Drouilly será dirigida por Luis Ureta y en su elenco tendrá a Geraldine Neary, Camila González y Josefina Fiebelkorn. Se presentará en la sala Sidarte. Tectónica de placas de Carlos Briones será dirigida por Javier Casanga y llegará al Anfiteatro del Bellas Artes, con Tamara Ferreira y Karim Lela, entre otros.

