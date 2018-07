7b9564f5eb

Aprueban mayores restricciones a proyectos en zonas latentes o saturadas El proyecto de ley que modificaría el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental volvió a la Comisión de Medioambiente dada la presentación de indicaciones, pues varios parlamentarios apoyan una norma que debiera ser mucho más enérgica. Rodrigo Fuentes Jueves 26 de julio 2018 18:56 hrs.

Establecer mayores restricciones a la tramitación de proyectos en zonas declaradas latentes o saturadas por contaminación es la finalidad del proyecto que fue recientemente aprobado en general por el pleno de la Cámara de Diputados. Tal como se explica en el informe de la Comisión de Medioambiente, la legislación contempla situaciones de riesgo, sea porque se sobrepasa o porque se excede la norma ambiental. Se ha calificado como zona “latente” aquella en que la medición de la concentración de contaminantes en el aire, agua o suelo se sitúa entre el 80 por ciento y el 100 por ciento del valor de la respectiva norma de calidad ambiental, y como “saturada” aquella en que una o más normas de calidad ambiental se encuentran sobrepasadas. Para el diputado de Renovación Nacional, Sebastián Torrealba, el proyecto tiene un fin positivo, especialmente después de haberse perfeccionado en la Comisión de Medioambiente, en donde se estima se pudo conciliar la debida protección de las comunidades con proyectos económicos. “En aquellas zonas que son declaradas saturadas o latentes de contaminación se podrán ejecutar proyectos, pero tendrán que asegurar el cumplimiento de la norma, también que descontaminen la región, por eso estamos agregando un canon de un 120 por ciento sobre los contaminantes de la zona latente y eso es importante, una innovación que se ha hecho en otros países del mundo”, afirmó. Sin embargo, no todos quedaron conformes con el texto aprobado. Ya que, como planteó el diputado de la Federación regionalista – verde social, Esteban Velázquez, frente a situaciones de violación a la norma medioambiental se debería actuar de manera más drástica. “Si efectivamente nos tomamos en serio el tema del medioambiente, como Gobierno de Chile o como Estado, descontaminar significa que ya no podemos permitir más proyectos mientras ese territorio esté saturado o en latencia. Lo digo porque yo represento a ciudades como Calama, que tiene diez faenas mineras a su alrededor y cada una ha ingresado siempre su proyecto a la RCA, pero la localidad sigue contaminada, no hay un plan existente y si lo hay, no funciona, entonces me parece que hay que ser más drásticos de una vez por todas”, argumentó. En concreto, la prenormativa establece que, tanto para proyectos nuevos como las iniciativas de ampliación que ingresen al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, deberán cumplir con un conjunto de condiciones cuando se desarrollen en zonas declaradas como latentes o saturadas por polución, mientras que no se dicten los respectivos planes de prevención o descontaminación. Se dispone que las emisiones totales anuales deberán ser compensadas en un 120 por ciento en zonas saturadas y en un 100 por ciento cuando se trate de zonas latentes. La fiscalización estará a cargo de la superintendencia del ramo. El proyecto, originado a partir de una moción en marzo de 2017, volvió a estudio a la Comisión de Medioambiente dada la presentación de indicaciones.

