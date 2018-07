382955b767

Deportes La UC enreda puntos de nuevo y cede terreno en el camino al título El equipo cruzado solo logró un empate ante Palestino, sumó su quinto empate consecutivo y cedió espacio en la apretada lucha por el liderazgo del torneo nacional. Diario Uchile Sábado 28 de julio 2018 18:19 hrs.

La segunda rueda del torneo nacional no ha sido como la primera para la UC. Los estudiantiles ya no muestran la efectividad del semestre pasado, en el cual a pesar de no dar cuenta de un fútbol vistoso, sí eran dueños de un pragmatismo que les permitía sumar puntos. Ahora nada de eso, la Universidad Católica enfrentó a Palestino en La Cisterna y se vio como un equipo sin ideas. Ni los destellos De Diego Buonnanotte alcanzaban a generar peligro en la valla rival. Sebastián Saéz, delantero central del elenco de la pre cordillera, prácticamente no entró en juego. Un centro desde la izquierda de Diego Torres, conectado de cabeza por Matías Campos, fue la jugada que abrió el marcador. A pesar de eso la UC no despertó hasta pasado el entretiempo. A poco de empezada la segunda etapa el argentino Diego Buonnanotte fue precisamente quien anotó la cifra que puso el empate en La Cisterna con un derechazo impecable, pero la alegría no duraría tanto. Un contragolpe liderado por Torres, encontró en su etapa final nuevamente a Campos, quien aprovechó un balón suelto en el área y marcó un derechazo que volvía a poner en ventaja a los locales. El ingreso de Valencia fue clave para el esquema cruzado, ya que fue precisamente él quien, con una carrera logró sacar un centro que fue conectado por Saéz y que significó la igualdad definitiva para los cruzados. Así fue como la UC rescató un triunfo que sigue preocupando tanto a hinchas como al cuerpo técnico. La UC no anota un triunfo desde el 5 de mayo, cuando derrotó a Huachipato, y la paciencia de los hinchas ya se empieza a inquietar.

