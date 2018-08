197ee3415c

Derechos Humanos Senador Letelier y libertad a violadores de DD.HH: "Se ha dañado la democracia" El representante del Partido Socialista calificó además como impresentable el vínculo revelado por Radio Universidad de Chile, entre el abogado integrante de la Segunda Sala Penal de la Corte Suprema, Ricardo Abuauad y un ex coronel en retiro procesado por crímenes de la dictadura. Claudio Medrano Lunes 6 de agosto 2018 7:01 hrs.

El senador del Partido Socialista, Juan Carlos Letelier, se refirió al artículo publicado por Radio Universidad de Chile, respecto del vínculo laboral entre uno de los abogados integrantes de la segunda sala penal de la Corte Suprema, Ricardo Abuauad y el coronel en retiro del Ejercito Tomás Zamora, quien fue procesado por violaciones a los derechos humanos cometidos en dictadura. Recordemos que fue ésta sala la que decidió otorgar el beneficio de la libertad condicional a siete condenados por crímenes de lesa humanidad y en dichas votaciones siempre se contó con el voto a favor de los condenados del abogado Abuauad. A través de su cuenta de Twitter, el senador del Partido Socialista, Juan Pablo Letelier, reaccionó a este artículo y señaló que es una situación “inaceptable”, preguntándose “¿cómo la Corte Suprema admite esta situación?”. Esto es impresentable!! Cómo permite la Corte Suprema algo así???? // Abogado que otorgó libertad a reos de Punta Peuco es socio de ex coronel procesado en causa de DD.HH. https://t.co/MZJfm2p8kg vía @uchileradio — Juan Pablo Letelier (@jplchile) 4 de agosto de 2018 En conversación con Radio Universidad de Chile, el congresista señaló que más allá de la situación de este abogado, el problema de fondo radica en que “La Corte actuó contra el derecho internacional y el derecho interno” y agrega que “Chile tiene que seguir ciertas pautas para otorgar estos beneficios y una de esas pautas es que los condenados hayan colaborado con la verdad y eso no ocurrió”. ¿Qué le parece lo ocurrido con la Corte Suprema? ¿Cuál es la señal que se da con estas decisiones? La Corte ha actuado en contra del derecho, tanto Internacional como el interno. Contra el derecho internacional porque para que las personas responsables de este tipo de crímenes accedan a estos beneficios Chile tiene la obligación de seguir ciertas pautas y una de las pautas es que las personas deben colaborar con la verdad y no lo han hecho, y contra el derecho interno porque la libertad condicional no es un derecho, sino que un beneficio y no es casualidad que en el Congreso se esté legislando para endurecer las razones que permiten acceder a este beneficio, esto es agraviante no solo para el país, sino que también para la comunidad internacional. La Corte se ha defendido señalando que el Estatuto de Roma no aplica para estos casos ¿Qué le parece ese argumento? Me parece una interpretación bastante sesgada y no hay fundamentos para eso. Pero independiente de la norma que surge del tratado de Roma, nosotros tenemos un conjunto de obligaciones con otros convenios internacionales, entonces, no es solo aberrante lo que han hecho, sino que va a generar en nosotros una reacción no solo para llevar esto a la Corte Interamericana, sino que actuaremos en el Congreso. Esta este proyecto sobre beneficios carcelarios y esperamos conformar una comisión mixta para acelerar el tratamiento de este proyecto para restringir cualquier tipo de libertad en esta materia. Lo único que está abierto es el debate sobre el derecho humanitario de las personas que cometieron delitos, pero los casos que se han presentado no tienen que ver con personas enfermas o de avanzada edad, es solo una interpretación torcida por parte de la Corte y que lamentamos profundamente. Las agrupaciones de familiares de víctimas de la dictadura han sostenido que este hecho daña la democracia del país ¿Comparte dicha apreciación? Efectivamente, daña profundamente la democracia del país. Uno de los consensos básicos de la sociedad es que hay cosas inaceptables y lo lamentable es que la Corte Suprema ha dado una señal muy lamentable, porque ¿qué le cabe a la sociedad, si a personas responsables de crímenes tan horrendos quedan libres?, ¿cuál es la señal para los violadores, los pedófilos, los asesinos en general?, que todos tienen derechos a recibir beneficios carcelarios. Les está diciendo “no se preocupen, nosotros les daremos el beneficio porque es su derecho”, es una pésima señal para la sociedad chilena. ¿Qué le ha parecido la actitud del gobierno que por un lado criticó a la Justicia por ser garantista o incluso se mencionó que “todos los jueces son de izquierda”, pero ahora han mantenido el silencio? No me extraña la actitud del gobierno. Siempre han sido partidarios de que las personas de Punta Peuco salgan en libertad, no me llama la atención su silencio, ellos están felices y aplauden lo que ha hecho la Corte Suprema.

