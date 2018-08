8a0d77769f

2a56fd50ff

Nacional Operación Huracán: Mahmud Aleuy es citado a declarar El ex subsecretario del interior de Michelle Bachelet fue citado en calidad de testigo en el marco del montaje contra comuneros mapuches, así lo confirmó este martes el fiscal de Aysén, Carlos Palma. Diario Uchile Martes 7 de agosto 2018 19:14 hrs. Compartir

El fiscal de Aysén, Carlos Palma, confirmó este martes que el ex subsecretario del interior de Michelle Bachelet, Mahmud Aleuy, será citado a declarar como testigo en el marco de la llamada “Operación Huracán”. Ante las preguntas de los medios, Carlos Palma dijo no descartar diligencias con ex empleados públicos de la administración anterior, pues forma parte de las diligencias que están despachadas y probablemente dentro de ellas podría estar la del “Señor Aleuy”. Sin embargo, ante la insistencia de los periodistas, confirmó que no solo no descarta la citación de Aleuy, sino que su requerimiento ya está pedido, y junto a él, el del ex general director de Carabineros, Bruno Villalobos y varios “generales de la República”. “Faltan varias diligencias que están pendientes, pero está pedida la diligencia de tomarle declaración al señor (Mahmud) Aleuy, (Bruno) Villalobos y varios generales de la República”, dijo Palma. Aclarando que la citación al ex subsecretario del Interior será en calidad de testigo. La declaración del fiscal se dio en el marco de la audiencia de formalización del ex jefe de Inteligencia de la Prefectura de Cautín, Mayor Patricio Marín Lazo, del capitán en servicio Cristián Andrés Pérez Mancilla y el sargento Manuel Jesús Cavieres González. En la ocasión, el fiscal de Aysén Carlos Palma, descartó citar a declarar al ex ministro del interior de Bachelet, Mario Fernández, sin embargo, no desechó la idea de nuevos imputados en el marco del polémico montaje de Carabineros contra comuneros mapuches.

El fiscal de Aysén, Carlos Palma, confirmó este martes que el ex subsecretario del interior de Michelle Bachelet, Mahmud Aleuy, será citado a declarar como testigo en el marco de la llamada “Operación Huracán”. Ante las preguntas de los medios, Carlos Palma dijo no descartar diligencias con ex empleados públicos de la administración anterior, pues forma parte de las diligencias que están despachadas y probablemente dentro de ellas podría estar la del “Señor Aleuy”. Sin embargo, ante la insistencia de los periodistas, confirmó que no solo no descarta la citación de Aleuy, sino que su requerimiento ya está pedido, y junto a él, el del ex general director de Carabineros, Bruno Villalobos y varios “generales de la República”. “Faltan varias diligencias que están pendientes, pero está pedida la diligencia de tomarle declaración al señor (Mahmud) Aleuy, (Bruno) Villalobos y varios generales de la República”, dijo Palma. Aclarando que la citación al ex subsecretario del Interior será en calidad de testigo. La declaración del fiscal se dio en el marco de la audiencia de formalización del ex jefe de Inteligencia de la Prefectura de Cautín, Mayor Patricio Marín Lazo, del capitán en servicio Cristián Andrés Pérez Mancilla y el sargento Manuel Jesús Cavieres González. En la ocasión, el fiscal de Aysén Carlos Palma, descartó citar a declarar al ex ministro del interior de Bachelet, Mario Fernández, sin embargo, no desechó la idea de nuevos imputados en el marco del polémico montaje de Carabineros contra comuneros mapuches.