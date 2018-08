07fbdd5a48

Cultura La mujer que fui: La violencia de género en primera persona Este martes, Ediciones Radio Universidad de Chile presentó un nuevo título: La mujer que fui de la periodista Patricia Andrade. En el texto, la autora narra el caso de Elizabeth, una mujer sometida a la violencia intrafamiliar que, luego de un accidente automovilístico, comienza a reflexionar sobre su matrimonio. Abril Becerra Martes 21 de agosto 2018 19:22 hrs.

Elizabeth no entiende muy bien cómo llegó a ese hospital; menos, cómo entró en un estado de coma. Escucha a un doctor decir que todo se debió a un accidente automovilístico, pero desconoce los detalles. No puede recordar. Lo único que tiene presente es que no quiere volver a compartir con él, su agresor, su marido, quien durante largos años la atormentó por su físico y por su rol dentro de la familia. El mismo que una vez dijo quererla. La historia de Elizabeth corresponde a un caso real plasmado en el libro La mujer que fui, nuevo título de Ediciones Radio Universidad de Chile que fue presentado este martes en una actividad que contó con la presencia de Juan Pablo Cárdenas, Premio Nacional de Periodismo; Patricio López, director de nuestra emisora; Mauricio Feller, poeta y periodista; y Karen Vergara, comunicadora y magíster en estudios de género. La novela, escrita por la periodista Patricia Andrade, aborda el lado más extremo de la violencia contra la mujer. De esta manera, la investigadora hace dialogar perspectivas como la dominación económica y psicológica. Por lo mismo, en el texto es posible leer pasajes que relatan los alcances de la violencia de género: “El control, los celos, la posesión quedaban ordenados en cajones sin llave y yo les otorgaba distintos valores en nombre del amor. Transformé los celos y el control en sinónimos de interés y preocupación, y postergué mi felicidad por lo que yo pensaba era el bienestar de la familia (…) Sólo él daba sentido a mi vida y me hacía sentir que yo valía la pena, una sensación de importancia que no había sentido antes”. El texto surgió luego de una extensa investigación que incluyó el análisis de casos y estudios psicológicos. En este sentido, Patricia Andrade afirmó que el libro pretende generar una mirada crítica respecto de la violencia hacia la mujer: “Me gusta escribir para sacar la voz de las mujeres comunes y corrientes. Pero, en el fondo, con este libro quería mostrar la violencia de género desde dentro: los sentimientos y emociones de las víctimas. En ese contexto la literatura me daba más posibilidades que el periodismo”. A su vez, la escritora señaló que el volumen también representa un llamado de atención para quienes son testigos de la violencia contra la mujer: “El año pasado, a raíz de una historia que conocí, dije: voy a darle una vuelta al tema, porque veía que los medios seguían hablando de ‘la mató por celos’ o de la provocación. En ese contexto, creo que los demás debiéramos estar más alerta, muchas veces nos hacemos los tontos, entonces el mensaje es empaticemos, actuemos”. Sobre esa misma idea, Karen Vergara señaló que es importante que los medios de comunicación tengan una postura crítica respecto de los casos de violencia de género: “Este es un tema público. Como periodistas tenemos un rol ahí y en el libro hay varios puntos necesarios de tratar”. Mientras, el poeta Mauricio Feller manifestó: “A mí me parece que el libro de Patricia presenta de una manera friccionada una realidad que viven día a día miles y miles de mujeres en nuestro país y en todo el mundo, pero además presenta un camino de liberación, que me parece que es muy importante”. “Si de mí dependiera, este libro sería de lectura obligatoria, al menos, para la educación media”, añadió el escritor. El libro La mujer que fui está disponible en Ediciones Radio Universidad de Chile (Miguel Claro #509, Providencia) y en las principales librerías del país.

