Cultura Noel Gallagher se une a la invasión británica que llega a Santiago El ex Oasis estará en el festival Colors Night Lights y se suma a los recientes anuncios de visitas de Bauhaus y New Order. Diario Uchile Miércoles 29 de agosto 2018 10:35 hrs. Compartir

El músico inglés Noel Gallagher se presentará el próximo 31 de octubre en Santiago, en el marco del festival Color Night Lights que se realizará en el Velódromo del estadio Nacional. El ex Oasis llegará nuevamente a Chile para mostrar Who built the moon?, su tercer disco junto a los High Flying Birds, que estrenó a fines del año pasado. Será su cuarta actuación como solista en la capital, luego del debut de 2012 en el Teatro Caupolicán y los conciertos que hizo en 2016 y 2017, en Lollapalooz y como telonero de U2, respectivamente. Noel Gallagher será parte de un cartel que también integran los estadounidenses Foster the People y el DJ Jinco, pero su regreso se suma al anuncio de una serie de músicos británicos que tocarán en Santiago en los próximos meses, todos confirmados en menos de una semana. El pasado viernes, por ejemplo, se informó el regreso de New Order, nombre histórico de la música de la isla, que estará el próximo 21 de noviembre en el Teatro Caupolicán. Será también su cuarta visita a Santiago, luego del debut de 2011 en el Movistar Arena, el concierto que hicieron en Lollapalooza 2014 y una actuación dos años más tarde, en el mismo Caupolicán. Será la misma sala de calle San Diego la que reciba también el próximo 13 de octubre a Bauhaus, la banda insigne del rock gótico, a casi 40 años de la publicación de su primer single, “Bela Lugosi’s dead” (1979). Aunque el vocalista Peter Murphy ya ha estado cuatro veces en el país, esta vez lo hará bajo el nombre de su banda original, acompañado por el bajista David J.

