721e1d1aa0

aaa8446fba

Ciencias Romilio Espejo: Al aumentar el conocimiento vamos mejorando la calidad de vida de las personas El conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, el recientemente galardonado con el Premio Nacional de Ciencias Aplicadas abordó algunos hitos de su carrera y reflexionó acerca del rol de los investigadores y a la importancia del conocimiento para el desarrollo humano. Diario Uchile Miércoles 29 de agosto 2018 18:35 hrs. Me Gusta Compartir

Este lunes el académico de la Universidad de Chile e investigador del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA) Romilio Espejo, recibió el Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas 2018. En conversación con nuestra emisora, el destacado microbiólogo se manifestó afortunado por haber escogido dicha disciplina, cuyo mayor avance se ha producido en los últimos setenta años. El profesor titular de la Universidad de Chile abordó además su rol en el INTA y de su contribución al país desde dicha entidad, como cuando en 1998 logró identificar un agente que produjo en nuestro país un brote de diarrea que afectó a miles de personas. Romilio Espejo narró cómo el INTA, a través del grupo de biotecnología lo acogió y le permitió desarrollar importantes investigaciones. “Busqué otro lugar donde continuar con mi trabajo, había trabajado mucho tiempo en la Universidad de Chile, y se dio la posibilidad de ir al grupo de biotecnología del INTA (…) y bueno, tuve que cambiar porque no podía seguir estudiando bacterias que producían cobre en un instituto de nutrición y tecnología de alimentos, en ese momento estábamos estudiando cuál era la forma de asegurar cuál era la inocuidad o la no toxicidad de los alimentos que vienen del mar y justo estando en esto, sucedieron los peores brotes de vibrio parahemolítico en el mundo, que antes no habían ocurrido en Chile” El nuevo Premio Nacional de Ciencias Aplicadas expresó su satisfacción por el galardón, aunque enfatizó que lo más valioso ha sido el reconocimiento y el orgullo de su entorno más cercano. Asimismo, el académico de nuestra casa de estudios, reflexionó en torno a la importancia del conocimiento, y a la aplicación de éste, para mejorar la calidad de vida de las personas. “La mayoría de la gente que hacemos ciencia lo hacemos porque nos gusta aumentar el conocimiento, nos sentimos que al ir aumentando el conocimiento vamos aumentando la calidad de los humanos, que mientras más conozca el humano, mejor va a entender el mundo y eso nos va a hacer ser mejores”. Dentro de los principales hitos en la extensa carrera de Espejo, destaca el descubrimiento de los virus bacteriófagos, la identificación del rotavirus, principal causa de diarrea en niños, lo que le posibilitó, junto a otros colegas, desarrollar una vacuna. Además, entre 2004 y 2005 fue responsable de la identificación del vibrio parahemolítico, una bacteria presente en los mariscos que provocó más de 100 mil casos de diarrea en esa época.

Este lunes el académico de la Universidad de Chile e investigador del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA) Romilio Espejo, recibió el Premio Nacional de Ciencias Aplicadas y Tecnológicas 2018. En conversación con nuestra emisora, el destacado microbiólogo se manifestó afortunado por haber escogido dicha disciplina, cuyo mayor avance se ha producido en los últimos setenta años. El profesor titular de la Universidad de Chile abordó además su rol en el INTA y de su contribución al país desde dicha entidad, como cuando en 1998 logró identificar un agente que produjo en nuestro país un brote de diarrea que afectó a miles de personas. Romilio Espejo narró cómo el INTA, a través del grupo de biotecnología lo acogió y le permitió desarrollar importantes investigaciones. “Busqué otro lugar donde continuar con mi trabajo, había trabajado mucho tiempo en la Universidad de Chile, y se dio la posibilidad de ir al grupo de biotecnología del INTA (…) y bueno, tuve que cambiar porque no podía seguir estudiando bacterias que producían cobre en un instituto de nutrición y tecnología de alimentos, en ese momento estábamos estudiando cuál era la forma de asegurar cuál era la inocuidad o la no toxicidad de los alimentos que vienen del mar y justo estando en esto, sucedieron los peores brotes de vibrio parahemolítico en el mundo, que antes no habían ocurrido en Chile” El nuevo Premio Nacional de Ciencias Aplicadas expresó su satisfacción por el galardón, aunque enfatizó que lo más valioso ha sido el reconocimiento y el orgullo de su entorno más cercano. Asimismo, el académico de nuestra casa de estudios, reflexionó en torno a la importancia del conocimiento, y a la aplicación de éste, para mejorar la calidad de vida de las personas. “La mayoría de la gente que hacemos ciencia lo hacemos porque nos gusta aumentar el conocimiento, nos sentimos que al ir aumentando el conocimiento vamos aumentando la calidad de los humanos, que mientras más conozca el humano, mejor va a entender el mundo y eso nos va a hacer ser mejores”. Dentro de los principales hitos en la extensa carrera de Espejo, destaca el descubrimiento de los virus bacteriófagos, la identificación del rotavirus, principal causa de diarrea en niños, lo que le posibilitó, junto a otros colegas, desarrollar una vacuna. Además, entre 2004 y 2005 fue responsable de la identificación del vibrio parahemolítico, una bacteria presente en los mariscos que provocó más de 100 mil casos de diarrea en esa época.