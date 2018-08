f8d14b35dd

Cultura Niños del Cerro estrena disco y anuncia gira por Argentina, Perú y México El quinteto, uno de los nombres más destacados de la nueva música chilena, estrena este viernes su segundo disco, Lance, que los llevará a tres países a partir de octubre. Este sábado comparten escenario con Father John Misty y Animal Collective, entre otros. Rodrigo Alarcón L. Jueves 30 de agosto 2018 9:53 hrs.

Escucha a Niños del Cerro en Semáforo: play pause Descargar Quien se asomara hace algunos años a los conciertos que Niños del Cerro hacía dos o tres veces por semana en pequeños locales o salas de Santiago, posiblemente encontraría una escena similar: canciones eléctricas y a alto volumen, ante un público que cantaba con fervor juvenil en las primeras filas y que no pocas veces terminaba levantando en andas al vocalista Simón Campusano. Durante un tiempo fue un secreto a voces, pero no duró tanto: luego de editar su debut Nonato Coo (2015) a través del pequeño sello Piloto y recoger premios y elogios, la banda comenzó un recorrido hacia escenarios de mayor alcance que se consolidará a partir de este viernes, cuando publiquen su nuevo álbum a través de Quemasucabeza, la discográfica que ha editado trabajos de músicos como Gepe, Javiera Mena, Pedropiedra y Ases Falsos, por ejemplo. Ese nuevo disco se llamará Lance y contendrá nueve canciones, que “han sido una exploración de nuevas sonoridades para nosotros y nuevos acercamientos a la forma de hacer música”, según explicó el bajista Felipe Villarrubia en el programa Semáforo de Radio Universidad de Chile. “Nonato Coo era bastante lo-fi, lo grabamos en la casa de Simón con una interfaz, un micrófono y mucha paciencia. Aunque tuvo muy buena acogida, el resultado no terminó de dejarnos satisfechos. Ahora nos propusimos grabar en mejor calidad y en vivo, porque durante la composición consideramos que muchas de las canciones tenían buen desplante en las tocatas. Queríamos que eso se reflejara”, detalló. Hace algunas semanas, cuando estrenaron “El sueño pesa”, Simón Campusano apuntaba que las nuevas composiciones se pueden ubicar en un terreno medio entre Eduardo “Gato” Alquinta y Nels Cline. Es decir, los guitarristas de dos grupos aparentemente lejanos entre sí, como Los Jaivas y Wilco. En el lenguaje de Niños del Cerro, sin embargo, parece posible que se encuentren: “Son bandas que me llaman mucho la atención por cómo interpretan y ejecutan”, explicó Campusano en Radio Universidad de Chile. “Hacen una música que a ellos los desafía al tocar, pero al mismo tiempo es interesante de ver, no es fome. Y no me parecen tan distintas, porque siento que son como la misma banda en lugares y épocas distintas, guardando las proporciones”. Efectivamente, los más de ocho minutos de “Lance” remiten a la cara más libre de Los Jaivas, tanto como el solo de “El susto y el miedo” o algunos patrones rítmicos, pero es solo un fragmento del cuadro total de referencias: “También hay influencias de las que no hemos hablado tanto: hemos escuchado harto R&B que ha pegado estos últimos años”, dijo Campusano. “Frank Ocean, también harto hip hop”, complementó Villarrubia. De Santiago a Latinoamérica ¿Qué esperan los integrantes de Niños del Cerro justo antes de sacar su segundo disco? “Tocar harto, básicamente”, respondió sintéticamente Felipe Villarrubia. Y las oportunidades para hacerlo no serán pocas. Este sábado abrirán el aniversario de Club Fauna, una jornada donde también estarán los argentinos Perras on the Beach, los australianos Cut Copy y los estadounidenses Father John Misty y Animal Collective, una de sus influencias centrales. Luego, el 6 de octubre, serán parte del noveno Festival Neutral, que los tendrá compartiendo escenario en Matucana 100 con los reunidos Taller Dejao, junto a Congelador, Bronko Yotte, Niña Tormenta, Fármacos y Gianluca, entre otros. Más tarde, antes del lanzamiento oficial de Lance en Santiago, emprenderán en octubre mismo una gira que los llevará por primera vez a Argentina y México, que además contempla su segunda visita a Lima. Cada una de esas paradas, entonces, será una oportunidad para devolver al escenario esas nuevas composiciones: “Ya hemos tocado más de la mitad de estas canciones en vivo, pero me entusiasma empezar a jugar más con eso”, contó Simón Campusano. Además, en este disco hay temas que demandan más de nosotros, entonces eso es muy estimulante. Por ejemplo, una canción como ‘Lance’ la vamos a tocar mucho, pero siempre va a ser distinta. De hecho, la versión que tocamos ahora ya es diferente a la que está en el disco”. Foto: Andrés Moncada.

