Economía Nacional Andras Uthoff: "La ideología dominante se basa en buscar todas las soluciones en el mercado" El doctor en Economía, dijo a Radio Universidad de Chile que al analizar las recientes cifras de desempleo que muestran una mayor cesantía, debe tomarse en cuenta el llamado trabajo informal, del cual se he estudiado muy poco. Diario Uchile Lunes 3 de septiembre 2018 19:53 hrs.

El desempleo en Chile está en su peor momento desde el 2011. Según el Instituto Nacional de Estadísticas (INE), la cifra alcanzó, en el trimestre mayo-julio, un 7,3 por ciento, lo que viene a confirmar el alza que se viene dando desde el verano de este año. Según las estadísticas, las regiones con más desempleo son las de Atacama, con un 8.8 por ciento; Antofagasta, con un 8,6 por ciento y Biobío, con un 8,1 por ciento. En la otra cara de la moneda se encuentra la Región de Los Lagos, con un 3,7 por ciento, la de Aysén con 3,9 por ciento. Y Magallanes, con 4,1 por ciento. Para el doctor en Economía, Andras Uthoff, un punto importante para tomar en cuenta en este tipo de mediciones es el trabajo informal, en el que muchos chilenos se desarrollan pero que, sin embargo, en registros oficiales son desempleados. Para el también ingeniero comercial de la Universidad de Chile, se debiesen generar instancias para el desarrollo de estas actividades informsales. “Lo que pasa es que es un segmento de la economía que poca gente lo ha estudiado. Generalmente está asociado a los servicios o al comercio y no es donde uno ve que las condiciones del crecimiento formal son las que inciden, sino que es una economía mucho más desconocida para la mayoría de los expertos y a la cual hay que prestarle mayor atención. Lo que pasa es que la gente cree que se ha ido reduciendo y que va a desaparecer, pero la informalidad en general, en América Latina y en Chile está para quedarse, entonces uno tiene que comprender las situaciones y ver cómo generar instituciones y lugares donde se puedan desarrollar bien estas actividades”. Otro dato importante que arrojó el estudio del INE fue que la tasa de desocupación femenina alcanzó el 8,1 por ciento, aumentando así en 0,7 puntos en comparación con el mismo trimestre del año pasado. Al respecto, Andras Uthoff dijo que el índice es mayor en las mujeres producto de la ideología mercantil de las políticas de Estado, que recaen con mayor fuerza en la producción femenina. “El tema es que la ideología dominante de basar todas las soluciones en el mercado, es una visión muy miope, ignora y no ve la realidad tal cual es, y en el caso de las mujeres, son las que tienen -por ejemplo- el conflicto con las labores del cuidado, tanto de la casa como de menores, que hoy está siendo más compartido con sus parejas, pero siempre ha recaído más sobre ellas. Este es un tema del que se ha hablado mucho, se usa mucho, pero se ha hecho poco, y mientras no se resuelva, estas cosas no mejorarán”. Por su parte, el ministro del trabajo, Nicolás Monckeberg, afirmó este lunes en ADN Radio que la alza en la cifra de desempleo se debe a que hay mayor demanda de trabajo.

