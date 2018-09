bfb443f6d0

Nacional Política Fiscalía indaga a Javiera Blanco como imputada por contrataciones ilegales en Gendarmería La Fiscalía Centro Norte investiga a la actual consejera del Consejo de Defensa del Estado (CDE) por haber ordenado, en 2016, cuando era ministra de Justicia, la contratación de cuatro personas con cargo a Gendarmería. A través de un comunicado, la ex secretaria de Estado desmintió su situación judicial.

La ex ministra de Justicia, Javiera Blanco, es indagada en calidad de imputada por su responsabilidad en la contratación de cuatro personas en Gendarmería en el 2016, según lo confirmó la Fiscalía Centro Norte. El pasado 28 de agosto, la persecutora Tania Sironvalle ratificó a la Fiscalía de Puerto Montt, que indaga el caso Sename, que la ex secretaria de Estado es investigada como presunta imputada de fraude al Fisco, nombramiento ilegal y tráfico de influencias por los “jubilazos” al interior de Gendarmería. Junto con Blanco, el ex director nacional de Gendarmería, Tulio Arce, está imputado por la misma causa: abultamiento irregular de pensiones a funcionarios de la institución carcelaria. Este martes, la ex ministra de Justicia, a través de un comunicado, señaló que “en el caso jubilazo de Gendarmería no he sido citada a declarar nunca”. Además de descartar las imputaciones, Javiera Blanco agregó que en la arista comisiones de servicios, “fui citada y, como siempre, he colaborado transparentemente. No tengo nada que ocultar”. Argumentó que “es falso que exista querella del CDE en esta causa”. La ex ministra de Justicia anunció finalmente que “presentará una denuncia por el delito de violación de secreto para que el Ministerio Público investigue el origen de las reiteradas filtraciones de información”. Adicionalmente, anunció que solicitó a sus abogados la presentación de “un requerimiento a la fiscalía para el cambio de fiscal del caso Sename”. Cabe recordar que la ex ministra se encuentra con permiso por dos meses, sin goce de sueldo desde el 21 de agosto, de su cargo como consejera del Consejo de Defensa del Estado.

