Cultura Perdidos en el Espacio presenta a Martin Joseph y LEM El programa de Radio Universidad de Chile presenta este lunes un concierto en Sala Master, cuya apertura estará a cargo de Juan Pablo Cacciuttolo. Diario Uchile Lunes 1 de octubre 2018 11:51 hrs.

El programa Perdidos en el Espacio presentará este lunes una nueva sesión de Plataforma Antigravitacional, ciclo de conciertos enfocado en proyectos de vanguardia y experimentación, que son realizados en Sala Master y transmitidos a través de Radio Universidad de Chile. En esta ocasión se presentarán tres invitados: LEM y Martin Joseph actuarán desde las 22 horas, con emisión en directo, mientras que la apertura será a las 21 horas, con Juan Pablo Cacciuttolo. LEM es un dúo de música electrónica, integrado desde 1996 por Óscar Burotto y Ottavio Berbakow, a quienes se ha sumado el guitarrista Robert Rowe. “El proyecto se puede apreciar como electro-acústica, con acercamientos al ambient, el sonido industrial y, según ellos mismos, drone y post-rock”, indica un comunicado de prensa. El pianista de jazz Martin Joseph, en tanto, se presenta habitualmente con su trío o en grupos de improvisación con músicos como Ramiro Molina, Edén Carrasco y Alejandro Pino. Su disco más reciente es The day of the rainbow (2018), con el contrabajista Milton Russell y el baterista Nicolás Ríos. Antes que ellos se presentará Juan Cacciuttolo, quien ha sido miembro del ensamble experimental no1 y de Los 5000, junto a Carlos Reinoso (AyeAye, Mostro), y acaba de publicar su disco La yesera (2018). “Su trabajo consiste en el desarrollo de ejercicios de improvisación de música electrónica, construyendo en tiempo real, nociones abstractas ambientales a modo de collage sonoro, donde se entretejen ruidismo y texturas armónico/melódicas”, adelantan los organizadores del evento. La Sala Master de Radio Universidad de Chile está ubicada en Miguel Claro 509. Las entradas tienen un valor de cinco mil pesos. Más información en Sala Master.

