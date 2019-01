8e2f9bcf67

Cultura Ceaese: "La música urbana es el pop de hoy" Una de los protagonistas del fenómeno del trap habla de su disco Utopía, de sus planes para editar un nuevo trabajo en 2019 y de su nuevo video junto a Drefquila, que reivindica la diversidad sexual. Rodrigo Alarcón L. Miércoles 30 de enero 2019 18:06 hrs.

"Ya con 32 años, soy como el tatita del trap". Felipe Arancibia lo dijo sonriendo, pero como es habitual, la broma escondía una verdad: está viviendo el auge de un género musical que en Chile ha sido impulsado sobre todo por cantantes, productores y auditores que rondan los 20 años. Esa distancia generacional, sin embargo, se anula en Utopía, el disco que editó a mediados de 2018 y en el cual comparte micrófono con músicos como Gianluca, Polimá Westcoast o Young Cister, varios de los protagonistas de un fenómeno que se incubó durante años y que ahora ha explotado. De hecho, su más reciente single es "Dámelo", una canción donde comparte créditos con Drefquila, para la cual acaba de estrenar un videoclip. Su origen, como tantas otras cosas en el género, está mediado por las redes sociales: "Hay una compañía de danza, de José Vidal, que me etiquetaba en Instagram bailando 'Dámelo' y 'Te quiero ver', otro de los tracks fuertes del álbum. No nos conocíamos, pero había algunos amigos en común, así que 'Pancho' Martínez armó un equipo y él mismo hizo la coreografía", relató en el programa Pasaje Nocturno de Radio Universidad de Chile. Así, bajo la dirección de Camila Zurita, nació una pieza con un foco poco habitual: "Ella fue la gestora de este trasfondo de amor libre y de ser una música más inclusiva. O sea, que perfectamente un hombre puede dedicarle la canción a su pareja, a otro hombre", explicó. "Antiguamente, que un MC o una banda (de hip hop o trap) tuviera dentro de su equipo a alguien homosexual hubiera sido impensado o motivo de burla, entonces es importante tocar ese tipo de temas. Creo que marcamos un antes y un después". Iniciado a mediados de la década pasada en el mundo del hip hop, Ceaese hoy es parte de un grupo de artistas que ha llevado el trap desde los circuitos más subterráneos hasta los escenarios masivos. Así como él estuvo en 2018 en Lollapalooza, este año serán Drefquila, Polimá Westcoast, Gianluca o Paloma Mami quienes participen de eventos de gran convocatoria como La Cumbre o el mismo festival que se realiza en el Parque O'Higgins. No obstante, el autor de Utopía prefirió hablar en otros términos: "Hay como un error de concepto, porque a esta altura con mi equipo estamos haciendo música urbana, o sea, música que va desde el hip hop hasta ritmos como el reggaeton y el dancehall", explicó. "Música urbana es complementar de todo un poco. Nosotros venimos trabajando hace 15 años. Yo vengo del rap, pero viví un año en Estados Unidos y me di cuenta de lo que estaba pasando en el mainstream, en la música más relacionada al pop. Llegué a Chile haciendo eso, que sería el crunk, el dirty south, y siempre he tenido muchos amigos ligados al dancehall y al reggae, entonces se trata de ir mezclando. Yo soy un melómano: me gusta la música house, el techno, el rock, el folk, el indie. Como artista, mientras más música escuchas, mejor música sale después". En ese sentido, el MC fue más allá y sostuvo que "en Estados Unidos la música urbana hoy es el pop y es lo que domina el mundo completo. Hablamos de reggaeton, de trap, de hip hop. Todos están haciendo eso o colaborando con raperos, porque es lo que está pegando". Eso explica, según su punto de vista, que una figura como la chilena Tomasa del Real esté en el cartel del próximo festival de Coachella, uno de los más importantes del mundo; o que una cantante como Paloma Mami haya sido fichada por el sello Sony, con tan solo un single publicado: "Es una ventana para nosotros, para que vean que hay una escena de música urbana o de trap y hay artistas que perfectamente podríamos estar recorriendo el mundo y llenando estadios". A menos de un año de editar Utopía, Ceaese ya está preparando su nuevo disco, que tendrá colaboraciones de artistas como Gianluca y el copiapino Gospeel. Aliado con el productor Utópiko y el DJ That Killer, planea lanzar un nuevo single en marzo y publicarlo a mediados de la temporada, ya desde un nuevo sitial: "Nos hemos ganado el espacio, completamente autogestionados". Foto: Instagram Ceaese.

