Justicia FEUC critica a rector Sánchez por defensa de condenados en caso Frei Los estudiantes solicitan la salida de uno de los condenados por el fallo de primera instancia en la investigación del caso Frei, el médico Sergio González, quien está considerado como profesor de tres ramos para el año académico que está pronto a iniciar. Diario Uchile Martes 12 de febrero 2019 11:49 hrs. Compartir

La Federación de Estudiantes de la Universidad Católica a través de Twitter publicó una carta criticando la situación de los académicos de dicha casa de estudios condenados en el caso del asesinato del ex presidente Eduardo Frei Montalva. En el texto la FEUC manifiesta su rechazo a los dichos del rector Ignacio Sánchez quien afirmó que la Universidad Católica ha colaborado con el proceso de esclarecer la muerte del ex presidente y, en el marco del fallo dictado por el juez Alejandro Madrid, Sánchez expresó su total respaldo a los médicos y profesores de la Facultad de Medicina que participaron del tratamiento de Frei Montalva. La Hipocresía de la UC Carta al Mercurio sobre los dichos del Rector en cuanto al caso Frei pic.twitter.com/cmFzJhrWTE — FEUC 2019 (@Feuc) 12 de febrero de 2019 Para los estudiantes, es necesario que la UC “reconozca su actuar y que pidan las disculpas públicas pertinentes (…) Hacemos la invitación a que, en las próximas instancias, se tenga, al fin, un rol colaborativo que tenga como piso mínimo la pronta desvinculación del profesor Sergio González”. La solicitud de despido del profesor González fue realizada por la agrupación estudiantil inmediatamente después de conocido el fallo del ministro Madrid. En la oportunidad también se pidió que la UC expresara disculpas públicas por el rol cumplido en la autopsia no autorizada del líder de la Democracia Cristiana. Los estudiantes criticaron duramente las “negligencias por parte de nuestra universidad, al no contribuir, desde el primer día, a que se conocieran todos los detalles acerca de la autopsia del ex presidente, información que fue escondida durante años”.

