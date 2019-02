a0e6034878

Deportes ¡Fracaso Azul! La “U” queda fuera de la Copa Libertadores El cuadro universitario igualó con Melgar en el Estadio Nacional y quedó fuera de la Copa Libertadores en las rondas clasificatorias. Claudio Medrano Jueves 14 de febrero 2019 8:53 hrs. Compartir

En el estadio Nacional Julio Martínez Prádanos, La “U” se enfrentaba a Melgar de Arequipa por el compromiso de vuelta de la segunda fase de la Copa Conmebol Libertadores 2019. Los dirigidos por Frank Kudelka venían de caer por la cuenta mínima ante el conjunto peruano, que tenía la primera opción para seguir avanzando en el certamen continental. En las acciones del compromiso, los azules tenían la obligación de anotar como mínimo un gol para alargar la serie a los lanzamientos penales. Una de las opciones más claras fue un disparo de Matías Rodríguez que terminó estrellándose en el palo del arco de Carlos Cáceda. Los rojinegros respondieron de inmediato con Joel Sánchez que casi pone la apertura en Ñuñoa. Un peleado compromiso entre chilenos y peruanos que culminó con un empate sin goles a los vestuarios. En el segundo tiempo, el defensor Sergio Vittor pudo abrir la cuenta con un cabezazo, pero el balón se fue sobre el travesaño y los azules suspiraban con la clara ocasión. La ocasión más clara en la segunda mitad fue obra de Leandro Benegas que no logró desviar el esférico y la jugada terminó con un tapadón del arquero rojinegro, Carlos Cáceda. Pasaban los minutos y el partido se complicaba cada vez más para los universitarios que no lograron romper el cero en el estadio Nacional y no pudieron avanzar de ronda en esta nueva edición del torneo copero. Con este resultado, Universidad de Chile cayó por 1-0 ante Melgar en el marcador global y se despide tempranamente del certamen continental. Ahora, los azules deberán fijar sus esfuerzos en el debut de la Primera División 2019 y la Copa Chile MTS que se aproxima en una dura temporada. FICHA TÉCNICA

Hora: 18:15

Estadio: Nacional

Árbitro: Daniel Fedorczuk (URU) Universidad de Chile (0): Johnny Herrera; Matías Rodríguez, Sergio Vittor, Lucas Avendaño, Jean Beausejour; Jimmy Martínez, Rodrigo Echeverría, Rafael Caroca (65’ Matías Campos López); Ángelo Henríquez (62’), Gabriel Torres, Sebastián Ubilla (74’ Pablo Parra). DT: Frank Kudelka. FCB Melgar (0): Carlos Cáceda; Alexis Arias (79’ Romero), Bernardo Cuesta (88’ Pósito), Carlos Neyra, David Villalba, Giancarlo Carmona, Joel Sánchez, John Narváez, Johnny Vidales (72’ Leudo), Leonardo Mifflin, Nicolás Freitas. DT: Jorge Pautasso. Goles: No hubo. Fotografía: Conmebol Libertadores Twitter oficial

