Nacional Agua para los pehuenches: Comunidades demandan al Estado para exigir recursos hídricos Diversas comunidades de este pueblo originario que viven en Alto Bio Bio interpondrán una acción judicial para que el Estado de Chile anule los derechos de agua que ha entregado a privados sin las previas consultas indígenas que garantiza el convenio 169 de la OIT. En la zona, los pehuenches están decididos a hacer valer sus demandas, aunque saben que eso puede llevar meses de movilización. Andrea Bustos C. Domingo 5 de mayo 2019 8:30 hrs.

La privatización del agua, su uso, sus dueños, su escasez, y su categorización como un derecho humano son temas que no dejan de estar en discusión en Chile. No son pocas las comunas o sectores que enfrentar problemas de abastecimiento porque diferentes industrias, nacionales o internacionales, han extraído sin culpa el recurso, despreocupándose de las consecuencias que esto traerá para el futuro. Esta es la situación de Alto Bio Bio, comuna perteneciente a la región del mismo nombre que hoy tiene serios problemas con el uso de este recurso, por lo que las comunidades pehuenches que viven en el sector se han organizado para demandar al Estado chileno y exigir la anulación de los derechos de agua que se han entregado a privados de forma irregular. Esto porque no se ha cumplido con el convenio 169 de la OIT, que exige que se consulte con los pueblos indígenas cuando se toma una decisión sobre el territorio en el que viven. El abogado Pedro Núñez, quien ha colaborado en este caso con las comunidades pehuenches, indicó a Diario y Radio Universidad de Chile que la demanda consiste en una nulidad de derecho público, “basado en que las resoluciones con que en su momento la Dirección General de Aguas (DGA) otorgó derechos de agua a particulares, empresas personas naturales, en la comuna de Alto Bio Bio se hicieron sin la obligación que tiene el Estado de consulta”. Según explicó el profesional del derecho, “el convenio 169 de la OIT dice que todas las medidas legislativas y administrativas susceptibles a afectar directamente a los pueblos deben ser consultadas, creemos entonces que la resolución de la DGA es una medida administrativa y en su otorgamiento debió ser consultada”. Además, dijo que no se está respetando el territorio y la propiedad ancestral de los pueblos, algo que es mencionado en la Declaración de las Naciones Unidas sobre Pueblos Indígenas: “Esta declaración nos dice que se debe respetar la propiedad ancestral indiferente de la forma de tenencia, o sea, los pueblos indígenas han poseído su tierras en base a su propia cultura, no necesitan una inscripción conservatoria, ni papeles notariales para ser dueños, sino que se debe respetar su propia forma de poseer la tierra, entonces estos dos argumentos nos sirven de base para obtener esta nulidad”. Las demandas se interpondrán en la justicia chilena, específicamente corresponden a un juicio civil que tomará curso en Concepción, donde esperan que la acción legal sirva para escuchar la postura del Gobierno y poder formar acuerdos que beneficien a las comunidades. Agustín Correa, secretario de la comunidad de Cauñicú, comentó con nuestro medio que si bien a ellos les han entregados algunos derechos de agua, no se comparan con los que se dan a privados, lo que es una falta de respeto para las comunidades. Agregó que parte de la motivación de esta acción es la carretera hídrica que se quiere construir en nuestro país, la que trasladará agua desde el sur hacia el norte para la agroindustria. “Nos han entregado derechos de agua pero, lamentablemente, esos derechos de agua son mínimos, ni siquiera sirven para riego y, por lo tanto, aquí se está haciendo una burla para las comunidades, y por eso hemos tomado esta decisión, antes de que los empresarios agarren el río y puedan hacer ese proyecto que ya han anunciado”, dijo. Además, Correa comentó que el 90 por ciento del agua que hay en Alto Bio Bio está en manos de particulares y empresarios, y “por eso estamos demandando al Estado, porque ellos son los responsables de dar la posibilidad de que el recurso hídrico que teníamos sea de privados”. Por su parte, Ignacio Rosales, presidente de la comunidad Ralko Lepoy, señaló que si bien se tardaron en hacer esta demanda, hoy la decisión ya está tomada y van a seguir adelante con ello. “El gobierno ha invadido nuestro derecho y por eso tomamos estas decisiones, porque queremos que luego nos puedan devolver el agua, la necesitamos, porque tenemos un derecho y lo vamos a defender”, comentó. Las demandas cuentan con el apoyo del alcalde de Alto Bio Bio, Nivaldo Piñaleo, quien en conversación con nuestro medio señaló que esta acción es para poder dialogar con el Estado y los privados, y que entiendan que para los pehuenches el agua tiene un valor mucho más grande que el comercial. “Acordaron cada uno de los lonkos y dirigentes hacer la demanda al Estado para poder tener una conversación, un enfrentamiento de diálogos junto a los particulares que no viven en la comuna, que viven en otras provincias, en otras regiones de Chile, para que de una u otra manera llegar a un acuerdo donde la comunidades indígenas puedan recuperar derechos de agua de forma ancestral y no de forma comercial. Como pehuenches el agua es vital, no solo para las generaciones de hoy, también para las generaciones futuras del pueblo, para los niños, los nietos, y eso nos preocupa dentro de la cosmovisión pehuenche del Alto Bio Bio”, explicó. Además, el jefe comunal dijo que saben que este proceso será largo, y que tal vez no siempre puedan obtener respuestas a sus demandas, pero junto a eso “la idea es poder hablar con los parlamentarios y buscar apoyo del territorio, con otros pueblos indígenas para decirle al Estado de Chile que queremos que nos devuelvan ese derecho que es el agua, para eso podrán pasar otros alcaldes, otros lonkos, pero la lucha ya se inició, son procesos largos pero no nos vamos a cansar”, aseveró. Créditos fotografías: Comunicaciones Interculturales Alto Biobío

