Nacional Política Presidente Piñera lanza proyecto enfocado en los "temores" de la clase media Con ambiciosas medidas correspondientes a temas como educación, salud, longevidad, desempleo y vivienda, el presidente Sebastián Piñera anunció esta mañana el proyecto de ley Clase Media Protegida. Asimismo, el mandatario aprovechó la instancia para reiterar su defensa a la reforma previsional cuya idea de legislar fue aprobada la semana pasada en la Cámara de Diputados. Diario Uchile Miércoles 22 de mayo 2019 13:22 hrs.

Este lunes, en Estación Central, el Primer Mandatario acompañado del Ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, presentó uno de los proyectos emblemáticos del Ejecutivo: la Red Clase Media Protegida. Aunque con algunas polémicas detrás, como el rechazo del Consejo Nacional de Televisión al spot de dicho proyecto y la votación de la reforma previsional que empalma con uno de sus pilares, Piñera recalcó hoy los beneficios de una serie de políticas enfocadas en la amplia gama de la clase media. Las medidas de la Red Clase Media Protegida, como se anunció hoy, abarcarán los rubros de longevidad, desempleo, salud, educación y vivienda, y van desde el fortalecimiento de seguro de desempleo, un plan de salud y universal y subsidios para la compra o arriendo de viviendas. “Que los estudiantes del 60 por ciento más vulnerable no paguen mientras están estudiando, que nadie pague más que el 10 por ciento de sus ingresos, y si no tienen ingresos o está desempleado, que no pague y que, adicionalmente, al término de las cuota 180, cualquier saldo de deuda desaparece en forma automática”, indicó el mandatario respecto al acceso a la educación. Porque el esfuerzo de la clase media debe ser reconocido, el Pdte. @sebastianpinera lanzó el programa #ClaseMediaProtegida 💪🏻 Una red de apoyo para que ninguna adversidad signifique poner en riesgo su sacrificio. Infórmate ingresando con tu #ClaveÚnica a https://t.co/1MOOJ7QxcX pic.twitter.com/uMf8jSERrN — Gobierno de Chile (@GobiernodeChile) 22 de mayo de 2019 Sobre las medidas enfocadas en las personas de la tercera edad, el Jefe de Estado aseguró que, además de sus pensiones, las personas no valentes recibirán además un seguro entre los 60 y 80 mil pesos correspondientes al Pilar Solidario. Con esto, el presidente se refirió también a la reforma previsional aprobada en general la semana pasada por la Cámara de Diputados, y defendió la idea de legislar. “Escuché a muchos decir, ‘ni un peso más a las AFP’. Yo quiero decir que lo que no podemos hacer es que no llegue ni un peso más a nuestros pensionados que son los que más lo necesitan. Y por eso hemos luchado tanto, a pesar de tantas dificultades, por sacar adelante nuestra reforma previsional, que fortalece el pilar solidario”, resaltó Sebastián Piñera. Finalmente, el mandatario resaltó que este tipo de medidas contribuirán a disminuir los temores de la clase media frente a temas sensibles. “Temor de que cualquier circunstancia de la vida los haga retroceder a una situación de vulnerabilidad o pobreza que habían logrado superar y a la cual no quieren volver”, aseguró Sebastián Piñera.

