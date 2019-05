1af9f7adea

Deportes Tomás González competirá en las copas del mundo de Croacia y Eslovenia El mejor gimnasta chileno de todos los tiempos se prepara para lo que serán los Juegos Panamericanos Lima 2019. Claudio Medrano Jueves 23 de mayo 2019 10:43 hrs.

El gimnasta del Team Chile Tomás González partió rumbo a Francia para realizar un periodo de concentración y entrenamiento de cara a importantes competencias durante las próximas semanas. “Parto este año las competencias con la Copa del Mundo en Osijek, Croacia (23 al 26 de mayo), y la otra en Koper, Eslovenia, (30 de mayo al 2 junio), ahí pretendo obviamente competir en suelo, que es mi fuerte para prepararme para Lima y también probaré tres aparatos más”, explica el deportista. Tras las competencias internacionales, el destacado gimnasta participará en el Campeonato Sudamericano que se desarrollará en Santiago en el mes de junio: “El sudamericano será la antesala a los Panamericanos (Lima 2019), vienen todos los países con sus equipos, a un mes de los Juegos. Luego en los Panamericanos mi foco siempre es suelo, donde gané la medalla de oro en el panamericano específico el año pasado, espero en Lima revalidarla, y también espero competir en los seis aparatos”. Además, el deportista tiene planeado buscar la clasificación a los Juegos Olímpicos Tokio 2020, por lo que participará en el campeonato mundial pre olímpico que se desarrollará en Alemania en octubre próximo. “Espero competir en la mayor cantidad posible de aparatos, porque si yo quiero optar, me conviene el All Around, como no hay un equipo, tengo que optar por la vía individual, por eso en los panamericanos probaré All Around, pero siempre el foco mío va a ser suelo. Hay otras vías de clasificación, por las Copas del Mundo (noviembre), por cada aparato por separado, pero igual dan un solo cupo, por eso yo opto por el All Around que dan unos 10 o 12 cupos”, explica González.

