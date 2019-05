ce00b05e1a

Sociedad Fundación para la Superación de la Pobreza advierte sobre el proyecto Clase Media Protegida del Gobierno A través de su director ejecutivo, la Fundación para la Superación de la Pobreza criticó que el paquete de medidas impuesto por el Ejecutivo para la implementación del proyecto Clase Media Protegida haya surgido desde el estudio realizado por Libertad y Desarrollo. Diario UChile Domingo 26 de mayo 2019 14:02 hrs.

La promesa de campaña del presidente Sebastián Piñera con la presentación del proyecto Clase Media Protegida, sigue sin convencer totalmente a algunos actores sociales. Es el caso del director ejecutivo de la Fundación Superación de la Pobreza, Leonardo Moreno, quien criticó que el paquete de medidas se diera sobre la base del estudio de Libertad y Desarrollo que, a su juicio, intenta cualificar a la clase media chilena en tres subclases. “Clase media-baja, media y alta, desde el punto de vista de los ingresos. Nosotros hemos venido sosteniendo desde la Fundación durante mucho tiempo que para poder mirar mejor la realidad chilena lo que requerimos son diversos elementos que nos permitan comprenderla. En ese sentido nos parece una reducción el decir que la clase media se puede plantear en estos tres segmentos solo desde el punto de vista del ingreso”, dijo. En esa línea, el Doctor en Derecho y Políticas Públicas apuntó a la necesidad de estudios longitudinales para mirar a las familias en tiempos largos y hacerles seguimiento. Además, indicó que se debe identificar una rotación de personas que viven situación de pobreza y vulnerabilidad. Justamente, para ese grupo social, sostuvo que al Gobierno le faltó incluir en su programa medidas dedicadas a la alta cantidad de personas que pierden sus trabajos por baja productividad debida a empleos poco calificados. “El trabajo poco calificado dice relación con un capital humano bajo, con una falta de educación para el trabajo adecuada, que permita que la gente se pueda sostener y tenga algo que es muy propio de la clase media que es cierta protección. Sobre eso no me parece que hayan anuncios muy claros. No creo que modificar la malla del Cense o ampliar algunas cuestiones apunte a un tema central en lo que es la deficiencia en nuestro país”, manifestó el director ejecutivo de la Fundación. Moreno aclaró que Chile es un país de renta media, no de clase media, y que no se puede seguir pretendiendo focalizar los recursos por carencia de ingresos de las personas, pues en su opinión, se trata de una acumulación inmerecida de muchas desventajas que impiden salir de situación de pobreza y vulnerabilidad. Por último, el director de la Fundación Superación de la Pobreza coincidió con expertos y reprochó el lanzamiento de las medidas por parte del Ejecutivo cuando desde su punto de vista, lo único novedoso es la página web en la que se ordena la oferta existente y anuncios de beneficios futuros.

