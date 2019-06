97362aab6c

12078f4cdf

Internacional ONU confirma visita de Michelle Bachelet a Venezuela La Alta Comisionada para los Derechos Humanos visitará la nación caribeña entre el 19 y 21 de junio. Diario Uchile Viernes 14 de junio 2019 12:36 hrs. Compartir

A través de un comunicado en su página web, la ONU informó que aceptó la invitación efectuada por Venezuela a Michelle Bachelet, Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la organización internacional. “La Alta Comisionada se reunirá en Caracas con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien meses atrás cursó una invitación a la responsable de la ONU para los derechos humanos, y con otros miembros de su Gobierno. Durante la visita, también se encontrará con el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, así como con víctimas de abusos y violaciones a los derechos humanos y representantes de la sociedad civil”. La expresidenta chilena sostendrá reuniones con el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, con el Fiscal General de la República y con el Defensor del Pueblo. También está previsto un diálogo con el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, así como con otros legisladores incluido el presidente de la Asamblea Constituyente y con otros representantes. Según informa ONU, la Alta Comisionada también se reunirá con víctimas de abusos y violaciones a los derechos humanos, y con sus familiares. Además, se encontrará con representantes de la sociedad civil, delegados de los sindicatos, líderes religiosos y autoridades universitarias. La Oficina de Derechos Humanos de ONU elaboró en los últimos dos años varios informes sobre las violaciones cometidas en Venezuela, pero éstos no se pudieron presentar en el Consejo para ser debatidos al no haber sido solicitados por el organismo. En abril pasado, Michelle Bachelet informó que la oficina que ella dirige no podrá solucionar los problemas humanitarios del país, pues no se encarga de repartir ayuda; ni los políticos, por lo que hizo un llamado a las negociaciones entre las partes.

A través de un comunicado en su página web, la ONU informó que aceptó la invitación efectuada por Venezuela a Michelle Bachelet, Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la organización internacional. “La Alta Comisionada se reunirá en Caracas con el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien meses atrás cursó una invitación a la responsable de la ONU para los derechos humanos, y con otros miembros de su Gobierno. Durante la visita, también se encontrará con el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, así como con víctimas de abusos y violaciones a los derechos humanos y representantes de la sociedad civil”. La expresidenta chilena sostendrá reuniones con el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, con el Fiscal General de la República y con el Defensor del Pueblo. También está previsto un diálogo con el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, así como con otros legisladores incluido el presidente de la Asamblea Constituyente y con otros representantes. Según informa ONU, la Alta Comisionada también se reunirá con víctimas de abusos y violaciones a los derechos humanos, y con sus familiares. Además, se encontrará con representantes de la sociedad civil, delegados de los sindicatos, líderes religiosos y autoridades universitarias. La Oficina de Derechos Humanos de ONU elaboró en los últimos dos años varios informes sobre las violaciones cometidas en Venezuela, pero éstos no se pudieron presentar en el Consejo para ser debatidos al no haber sido solicitados por el organismo. En abril pasado, Michelle Bachelet informó que la oficina que ella dirige no podrá solucionar los problemas humanitarios del país, pues no se encarga de repartir ayuda; ni los políticos, por lo que hizo un llamado a las negociaciones entre las partes.