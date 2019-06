9f0a740b2c

Corte Suprema rechaza desalojo de familias del Barrio Transitorio de la Chimba El máximo tribunal acogió un recurso de protección interpuesto por dos familias que habitan el territorio contra la Gobernación Provincial de Antofagasta por llevar a cabo desalojos arbitrarios. Rodrigo Fuentes Domingo 23 de junio 2019

La Corte Suprema dio recientemente la razón a dos familias del Barrio Transitorio de la Chimba, en Antofagasta, quienes enfrentaron un desalojo administrativo por parte de la Gobernación Provincial. Las familias acusan que la truncada expulsión se debió a una decisión arbitraria por parte de la Fundación Recrea, entidad privada que se ha erigido como administradora del Barrio Transitorio, quien consideró que las familias habían incumplido el reglamento interno y por ende solicitó su desalojo al SERVIU, quien le traspasó la orden a la Gobernación Provincial. El abogado de las familias afectadas y presidente de la Corporación Migra- Acción, Ignacio Barrientos, indicó que, a pesar de contar con un contrato de comodato de parte de la Intendencia de Antofagasta, para habitar sus módulos de vivienda en el Barrio Transitorio de la Chimba, las personas siguen siendo atormentadas. “En términos de desnudar situaciones de poder que para mí me parecen abusivas, o sea, la gente está ahí no porque les gusta, sino que no tienen otra alternativa. Pero no por ello pierden todos sus derechos constitucionales, y una cosa fundamental, no pierden la dignidad humana, de ser tratados con respeto, de forma adecuada, entonces eso es lo que me produce mucha indignación”, afirmó. Ser inmigrante en Antofagasta y vivir en un sitio de este tipo, revela la cruda situación de pobreza en que viven miles de personas en los asentamientos populares, tanto en la región como en el país. El ex dirigente y habitante del Barrio Transitorio de la Chimba, Jaime Calderón, destacó lo duro que es ser migrante y además vivir en lugares marginados de este tipo. “Cuando uno sale lejos es un poco duro. Yo nunca pensé que habitaría en un campamento, pero con cinco hijos y la abrupta alza en los precios de los arriendos en 2013, fuimos prácticamente obligados a tomarnos un terreno. Ahora, yo estoy claro que si me echan, están en su derecho. Acá con la gente nos ayudamos mutuamente y esperamos que se pueda dar una oportunidad accesible para obtener un subsidio habitacional”, argumentó. La directora regional de Techo Chile, Mariana Barbosa, destacó recientes catastros que dan cuenta como Antofagasta se ha transformado en la región donde más familias habitan en campamentos. Precisó que los altos costos del valor de los arriendos en la zona, sumado a la necesidad de personas extranjeras de buscar un mejor futuro, han aumentado la cantidad de residentes en estos asentamientos. “Por cada dos familias que salen de un campamento entran tres. En Antofagasta casi el 86 por ciento de las personas consultadas por un estudio propio dijo que están obligados a vivir ahí producto del alto precio de los arriendos, algo que no tiene solución hasta ahora. Además de otros factores, como el déficit habitacional y los inexistentes proyectos gubernamentales para que los quintiles más pobres puedan acceder a viviendas sociales”, subrayó. Mariana Barbosa recalcó que las medidas impulsadas por el Ejecutivo no han resultado debido principalmente a su implementación tardía. Destacar además que muchos campamentos en Antofagasta, barrios transitorios como es, por ejemplo, La Chimba, están ubicados en quebradas susceptibles a ser arrasadas por aluviones, como el que sucedió precisamente en la capital regional en 1991.

