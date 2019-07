85da1044f1

14df842945

Nacional Diputado Ricardo Celis: La Concertación siempre apostó por la represión al pueblo mapuche En conversación con nuestro medio, el diputado PPD y presidente de la comisión investigadora sobre la muerte de Camilo Catrillanca, abordó las conclusiones de dicha instancia, entre ellas, la responsabilidad política del ministro y del subsecretario del Interior. Asimismo, el parlamentario cuestionó las políticas del Estado orientadas a "criminalizar" al pueblo mapuche, las que, según señala, se profundizaron en los 90. Montserrat Rollano Martes 9 de julio 2019 18:30 hrs. Compartir

La tarde del lunes, la comisión investigadora sobre la muerte del comunero mapuche, Camilo Catrillanca, aprobó el informe final que establece la responsabilidad tanto del ministro del Interior, Andrés Chadwick, como del subsecretario de la cartera, Rodrigo Ubilla, en el caso . Con 8 votos a favor, 2 en contra y una abstención, el documento fue aprobado de manera transversal por el grupo de parlamentarios, sin embargo, uno de los puntos que más debate suscitó fue el rol jugado por ambas autoridades ejecutivas en los hechos ocurridos el pasado noviembre. De hecho, desde el oficialismo se insistió en ampliar la responsabilidad a ministros de administraciones anteriores, lo que también fue cuestionado por otros parlamentarios de oposición, como el diputado de RD Miguel Crispi. En conversación con Radio Universidad de Chile, el presidente de la comisión investigadora, Ricardo Celis (PPD), destacó que el documento, en términos generales, haya sido consensuado y que se haya acordado que el nombre de Ubilla y Chadwick fueran incluidos. “Es un informe contundente, a mi me deja satisfecho. Es un documento claro, sin ambigüedades en relación a lo que ocurrió con Camilo Catrillanca, respecto de una acción permanente del Estado que se ve aumentada por el gobierno del Presidente Piñera cuando instala el comando jungla en la Araucanía, así es que nosotros, en la comisión, entendemos que era Camilo Catrillanca o era otro comunero el que iba a ser muerto en estas condiciones de extrema violencia que instala el Estado en la región” sostuvo. Sin embargo, el parlamentario manifestó que, independiente de este hecho puntual, hay una deuda de gobiernos anteriores respecto de la criminalización hacia el pueblo mapuche, política que ha traído como consecuencia la muerte de varios comuneros en circunstancias similares a la de camilo Catrillanca. “Esto es una política permanente que ha tenido el Estado desde el retorno a la democracia y que se acrecienta después del año 97, y se inicia una relación muy criminalizadora de parte del Estado contra el pueblo mapuche, a eso apuntamos. Si bien es cierto que este Gobierno la exacerba y la aumenta, claramente los gobiernos anteriores también tuvieron responsabilidad en la muerte de Álex Lemún y otros comuneros que también fueron muertos”. En ese sentido, el legislador indicó que desde dicho sector “siempre apostaron fuertemente por el camino de la represión y de eso no hay dudas. Creo que la Concertación no ha hecho el mea culpa adecuado en esta materia. Nosotros entendemos que la acción del Estado con las comunidades mapuche no ha sido la adecuada ni lo esperado”. El diputado del PPD destacó, además, que con este informe se abre un camino para modificar el control sobre el accionar de Carabineros por parte del poder civil, algo que, según señala, tiene piso político tanto del oficialismo como de la oposición. “Creo que esta comisión tiene algo valioso. Nosotros creemos que tiene que tomarse este hecho de lo que ocurrió con Camilo Catrillanca y hacer una modificación a la ley de manera tal que la sujeción de Carabineros al poder civil esté claramente establecida, tenga sanciones y sea efectiva”. Respecto de la falta de sancione más severas en contra de las autoridades mencionadas, Ricardo Celis lamentó que no hubiera piso político para una acusación constitucional, pese a que su partido fue uno de los que propició dicha acción. El asesinato de Camilo Catrillanca adquirió una especial relevancia y notoriedad pública luego de que, desde el Gobierno, se asegurara que su deceso fue producto de un enfrentamiento con la policía, lo que pocos días más tarde se desmintió. El hecho se produjo, además, pocos meses después de que se conformara el denominado “Comando Jungla”, el cual fue cuestionado por dirigentes mapuches y representantes políticos, quienes acusaron la existencia de una mayor militarización en la zona.

La tarde del lunes, la comisión investigadora sobre la muerte del comunero mapuche, Camilo Catrillanca, aprobó el informe final que establece la responsabilidad tanto del ministro del Interior, Andrés Chadwick, como del subsecretario de la cartera, Rodrigo Ubilla, en el caso . Con 8 votos a favor, 2 en contra y una abstención, el documento fue aprobado de manera transversal por el grupo de parlamentarios, sin embargo, uno de los puntos que más debate suscitó fue el rol jugado por ambas autoridades ejecutivas en los hechos ocurridos el pasado noviembre. De hecho, desde el oficialismo se insistió en ampliar la responsabilidad a ministros de administraciones anteriores, lo que también fue cuestionado por otros parlamentarios de oposición, como el diputado de RD Miguel Crispi. En conversación con Radio Universidad de Chile, el presidente de la comisión investigadora, Ricardo Celis (PPD), destacó que el documento, en términos generales, haya sido consensuado y que se haya acordado que el nombre de Ubilla y Chadwick fueran incluidos. “Es un informe contundente, a mi me deja satisfecho. Es un documento claro, sin ambigüedades en relación a lo que ocurrió con Camilo Catrillanca, respecto de una acción permanente del Estado que se ve aumentada por el gobierno del Presidente Piñera cuando instala el comando jungla en la Araucanía, así es que nosotros, en la comisión, entendemos que era Camilo Catrillanca o era otro comunero el que iba a ser muerto en estas condiciones de extrema violencia que instala el Estado en la región” sostuvo. Sin embargo, el parlamentario manifestó que, independiente de este hecho puntual, hay una deuda de gobiernos anteriores respecto de la criminalización hacia el pueblo mapuche, política que ha traído como consecuencia la muerte de varios comuneros en circunstancias similares a la de camilo Catrillanca. “Esto es una política permanente que ha tenido el Estado desde el retorno a la democracia y que se acrecienta después del año 97, y se inicia una relación muy criminalizadora de parte del Estado contra el pueblo mapuche, a eso apuntamos. Si bien es cierto que este Gobierno la exacerba y la aumenta, claramente los gobiernos anteriores también tuvieron responsabilidad en la muerte de Álex Lemún y otros comuneros que también fueron muertos”. En ese sentido, el legislador indicó que desde dicho sector “siempre apostaron fuertemente por el camino de la represión y de eso no hay dudas. Creo que la Concertación no ha hecho el mea culpa adecuado en esta materia. Nosotros entendemos que la acción del Estado con las comunidades mapuche no ha sido la adecuada ni lo esperado”. El diputado del PPD destacó, además, que con este informe se abre un camino para modificar el control sobre el accionar de Carabineros por parte del poder civil, algo que, según señala, tiene piso político tanto del oficialismo como de la oposición. “Creo que esta comisión tiene algo valioso. Nosotros creemos que tiene que tomarse este hecho de lo que ocurrió con Camilo Catrillanca y hacer una modificación a la ley de manera tal que la sujeción de Carabineros al poder civil esté claramente establecida, tenga sanciones y sea efectiva”. Respecto de la falta de sancione más severas en contra de las autoridades mencionadas, Ricardo Celis lamentó que no hubiera piso político para una acusación constitucional, pese a que su partido fue uno de los que propició dicha acción. El asesinato de Camilo Catrillanca adquirió una especial relevancia y notoriedad pública luego de que, desde el Gobierno, se asegurara que su deceso fue producto de un enfrentamiento con la policía, lo que pocos días más tarde se desmintió. El hecho se produjo, además, pocos meses después de que se conformara el denominado “Comando Jungla”, el cual fue cuestionado por dirigentes mapuches y representantes políticos, quienes acusaron la existencia de una mayor militarización en la zona.