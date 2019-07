86685740d8

Nacional "Falta mucho por avanzar": huelga en Walmart llega a su fin pese a disconformidad de trabajadores Durante este martes, los supermercados de los Locales de Líder, Express de Líder y SuperBodega aCuenta y Ekono afectados a lo largo del país, retomaron su funcionamiento normal. Diario Uchile Martes 16 de julio 2019 15:26 hrs.

Luego de seis días de huelga, la empresa Walmart Chile y el sindicato de trabajadores que agrupa a cerca de 17 mil personas a nivel nacional, alcanzaron un acuerdo para un nuevo contrato colectivo. En concreto, la negociación se selló con un reajuste de un 3,5 por ciento aplicado a los trabajadores afectados por la multifuncionalidad, en otras palabras, que cumplen varias funciones. Además, se consideró un reajuste salarial real de un 4,8 por ciento. No obstante, el presidente del Sindicato Interempresas de Líder, Juan Moreno, expuso su disconformidad con el trato de la empresa hacia sus funcionarios en momento de la movilización. “Tenemos que resaltar el hecho de las malas prácticas antisindicales que ha generado la empresa desde un principio a través de diferentes formas, y lamentamos que la empresa Walmart Chile haya castigado a sus trabajadoras y trabajadores en el legítimo derecho de una movilización constitucional o por ejercer un derecho a huelga, en mucho de los beneficios. Lamentamos profundamente estos hechos”. Recordemos que, en contraparte, la empresa criticó los actos de violencia hacia los trabajadores y clientes que no participaron de la huelga, además de los bloqueos ilegales de locales que han ocurrido desde el inicio de la huelga hasta la fecha. “Estas circunstancias no nos habían permitido retomar las conversaciones ya que, como compañía, no podemos dialogar en estas condiciones. Walmart Chile hace un llamado al sindicato a favorecer un clima de respeto, entendimiento y legalidad que permita llegar a una solución”, enfatizó la empresa en uno de sus últimos comunicados. En cuanto al convenio concretado entre Walmart y sus trabajadores, se añaden bonos por movilización, capacitación para reconversión, mayor empleabilidad y bono por término de conflicto, según lo informado por la compañía. En ese sentido, Moreno enfatizó en la importancia del diálogo y las buenas relaciones laborales con los empleados para evitar una protesta similar a la ocurrida los días anteriores con el cierre de más de cien supermercados. “No va a poder avanzar en productividad, no va a poder avanzar en multifuncionalidad y en transformación si no es con el sindicato y, obviamente, vamos a usar todos los temas legales que correspondan para defender estos derechos que tienen los trabajadores garantizados. Creo que faltan muchas conversaciones, falta mucho por avanzar, las relaciones no son las mismas que ayer”. Durante este martes, los supermercados de los Locales de Líder, Express de Líder y SuperBodega aCuenta y Ekono afectados a lo largo del país, retomaron su funcionamiento normal.

