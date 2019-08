226aca3397

2de0345ce2

Internacional Mujica propone que Bolivia acceda al mar por el Río de la Plata "Acuérdense que hay una cosa que se llama Río de la Plata y si por otro lado le cierran la salida, para aquel lado se puede abrir”, apuntó el ex mandatario de Uruguay. Diario Uchile Martes 6 de agosto 2019 17:59 hrs. Compartir

El ex presidente de Uruguay, José “Pepe” Mujica, dio a conocer su propuesta para resolver el conflicto por la demanda marítima de Bolivia. Así, durante un foro en la ciudad boliviana de Santa Cruz, el ex mandatario sostuvo que una de las posibilidades, para que Bolivia tenga acceso al mar, es por el Océano Atlántico y no por el Pacífico. “Siento que tenemos una deuda con el pueblo de Bolivia. Acuérdense que hay una cosa que se llama Río de la Plata y si por otro lado le cierran la salida, para aquel lado se puede abrir”, apuntó. El ex mandatario también fue consultado por las elecciones presidenciales en las que Evo Morales buscará la reelección. Frente a ello, dijo: “Ustedes son los bolivianos. No me voy a meter a decirle al pueblo boliviano lo que tienen que hacer: mal amigo sería”. En octubre de 2018, Bolivia perdió la demanda presentada en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, donde exigió a Chile conceder una salida al mar. No obstante, la polémica se reactivó luego del Foro de Sao Paulo, donde diversos partidos y movimientos de izquierda firmaron una declaración en la que reivindicaron el reclamo de Morales.

El ex presidente de Uruguay, José “Pepe” Mujica, dio a conocer su propuesta para resolver el conflicto por la demanda marítima de Bolivia. Así, durante un foro en la ciudad boliviana de Santa Cruz, el ex mandatario sostuvo que una de las posibilidades, para que Bolivia tenga acceso al mar, es por el Océano Atlántico y no por el Pacífico. “Siento que tenemos una deuda con el pueblo de Bolivia. Acuérdense que hay una cosa que se llama Río de la Plata y si por otro lado le cierran la salida, para aquel lado se puede abrir”, apuntó. El ex mandatario también fue consultado por las elecciones presidenciales en las que Evo Morales buscará la reelección. Frente a ello, dijo: “Ustedes son los bolivianos. No me voy a meter a decirle al pueblo boliviano lo que tienen que hacer: mal amigo sería”. En octubre de 2018, Bolivia perdió la demanda presentada en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, donde exigió a Chile conceder una salida al mar. No obstante, la polémica se reactivó luego del Foro de Sao Paulo, donde diversos partidos y movimientos de izquierda firmaron una declaración en la que reivindicaron el reclamo de Morales.