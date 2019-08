e8b48fac90

Nacional Disturbios en el Instituto Nacional: Carabineros baja el perfil y Alessandri pide más detenidos Desde este viernes, en el establecimiento se solicitará la cédula de identidad o el pase escolar de los estudiantes. Estudiantes y apoderados se manifestaron en contra de la medida anunciada por el alcalde de Santiago, generando disturbios que fueron calificados por Carabineros como "absolutamente menores que en otras ocasiones". En tanto, el alcalde Alessandri pidió sacar "a todas estas manzanas podridas". Tomás González F. Viernes 16 de agosto 2019 13:40 hrs. Compartir Instituto Nacional: alumnos y apoderados ingresarán presentando carnet de identidad

Luego del anuncio que hizo este jueves el alcalde de la comuna de Santiago, Felipe Alessandri, en donde advirtió que desde este viernes los estudiantes del Instituto Nacional deberían presentar su cédula de identidad o pase escolar para ingresar a clases, el descontento no tardó en llegar y se hizo sentir en el emblemático establecimiento, en donde se registraron disturbios y barricadas durante la mañana. Alessandri había argumentado la medida diciendo que lo que se busca es que sólo ingresen alumnos regulares y no los que describió como “alumnos que han sido expulsados, porque la ley de Aula Segura no ha sido efectiva”. Razones que fueron desestimadas por el presidente del Centro de Estudiantes del Instituto Nacional, Rodrigo Pérez, quien conversó con Diario y Radio Universidad de Chile y señaló que, pese a que se valora la intención, las medidas del alcalde no hacen otra cosa que agudizar el problema. “Estamos a la espera de que puedan tener algún grado de efectividad. Creemos que es necesario erradicar cualquier tipo de conflicto que hoy día no dice relación con el movimiento estudiantil. Pese a aquello, estas medidas son de corto plazo y no caben en el análisis profundo que creemos que se necesita hoy día para resolver el conflicto”, sostuvo Pérez. “Evidentemente hay una agudización del conflicto cuando el municipio no es capaz de entender y comprender que hay problemáticas más profundas que sus medidas parche, que lamentablemente no están siendo efectivas sino más bien contraproducentes”, agregó el estudiante. Esto porque, en su primera jornada de vigencia, encapuchados vestidos con overoles y apoderados descontentos con la medida del jefe comunal provocaron disturbios aislados en las inmediaciones del establecimiento, el que debió suspender sus clases de la mañana debido al uso de bombas molotov y la existencia de barricadas. Así, a los pocos minutos, Carabineros se hizo presente en el lugar. Frente a esto, el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri, debió salir a aclarar su determinación y apuntó a los jóvenes como los culpables de que se originen este tipo de desmanes. Además, Alessandri advirtió que los responsables están identificados y pidió a Carabineros detener más estudiantes. “Cuando hay hechos de violencia tenemos que ejercer la autoridad y ponernos duros de una sola vez. En ese sentido, siempre he avalado el accionar de Carabineros y me gustaría que hubiesen más detenidos, porque queremos sacar a todas éstas manzanas podridas“, dijo la autoridad comunal. “Ya hemos logrado echar a 14 y queremos seguir expulsándolos, porque aquí los que quieren estudiar bienvenidos al Instituto y a todos los colegios de Santiago”, añadió Alessandri. Sin embargo, desde Carabineros señalaron que los incidentes fueron menores a los que se han registrado en otras ocasiones. Fue el comandante de Carabineros, Marcelo Medel, quien aclaró la situación en el liceo emblemático. “Hubo menor violencia, tenemos dos detenidos, que son estudiantes del Instituto Nacional, por desórdenes y lanzamiento de elementos contundentes. El accionar violento en esta oportunidad fue menor, por eso nuestra táctica fue esperar y en esta espera los jóvenes se disolvieron. Pero fue absolutamente menor que en otras ocasiones“, señaló el uniformado. Por su parte, el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, también se refirió a la caótica situación en el Instituto Nacional. Entrevistado durante la mañana por radio Cooperativa, Ubilla señaló que los manifestantes “no solo atentan contra transeúntes o Carabineros, sino que hoy día hemos visto también una acción dirigida hacia los propios apoderados”. Sobre la medida adoptada por Alessandri, el subsecretario Ubilla manifestó el apoyo del Ejecutivo, señalando que “cualquier instancia que se genere dentro del marco de la ley siempre va a ser apoyada por el Gobierno”. Foto en portada: Agencia UNO.

