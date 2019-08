c746f7a6d3

Internacional Alberto Fernández responsabiliza al Gobierno y al FMI por la crisis argentina La crisis económica que vive Argentina fue el tema central de una reunión entre el candidato presidencial del Frente de Todos y representantes del Fondo Monetario Internacional. Mientras el Gobierno trata de lograr un nuevo desembolso, Alberto Fernández culpó al organismo internacional como causante del problema. Diario UChile Martes 27 de agosto 2019 12:08 hrs.

En el marco de una reunión con representantes del FMI, el candidato del Frente de Todos, Alberto Fernández, tomó distancia de la organización internacional y criticó duramente su rol en la política económica argentina. ““Quienes han generado esta crisis, el Gobierno y el FMI, tienen la responsabilidad de poner fin y revertir la catástrofe social que hoy atraviesa a una porción cada vez mayor de la sociedad argentina. Para ello deberían arbitrar todos y cada uno de los medios y las políticas necesarias”. De acuerdo a lo que señala el medio argentino Página 12, los representantes del FMI, habrían apuntado a que luego de las PASO se habría generado una especie de vacío de poder en la nación trasandina y propuso adelantar las elecciones. Fernández asistió a la cita en compañía de los economistas Cecilia Todesca y Guillermo Nielsen, y el politólogo Santiago Cafiero y en la instancia reiteraron sus críticas duramente el funcionamiento del FMI y señalaron que se incumplió el Artículo VI del Acta Constitutiva del organismo cuyo primer párrafo dispone que “ningún miembro podrá utilizar los recursos generales del Fondo para hacer frente a una salida considerable o continua de capital”. “Los reportes emitidos por el propio staff del FMI en las sucesivas revisiones desde la entrada en vigencia del acuerdo dan cuenta de que la situación macroeconómica de la Argentina se ha deteriorado significativamente. El préstamo recibido por el país y el conjunto de condicionalidades asociado al mismo no han generado ninguno de los resultados esperados: la economía real no ha dejado de contraerse, el empleo y la situación de las empresas y las familias, de empeorar, la inflación no ha tenido una trayectoria descendente sostenida y el endeudamiento público no ha dejado de crecer”, señalaron los representantes del peronismo. Al finalizar la reunión, a Cecilia Tudesca explicó que el FMI estima que el problema económico es del gobierno argentino y no de ellos, por lo que estiman que de asumir el gobierno en el próximo periodo, la negociación con el organismo será difícil, aunque afirma que el Frente de Todos conoce bien su país y que eso es algo que Fernández dejó claro durante la cita. A la fecha, los desembolsos totales que ha efectuado el FMI a Argentina suman unos US$44.500 millones, mientras que entre junio de 2018 y julio pasado salieron de Argentina US$36.600 millones, según cifras de la coalición peronista. Revisa acá el texto completo del comunicado del Frente para Todos.

