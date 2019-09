0ae1ab31bc

Cultura Tim Linhart: El luthier norteamericano que trajo a Chile la música de hielo Diez días en un taller aclimatado a -5°C necesitó el escultor y luthier norteamericano para crear los instrumentos de hielo que interpretaron distintos artistas nacionales en el pasado Corona Festival. En entrevista con Diario y Radio Universidad de Chile, Tim Linhart se adentró en sus motivaciones y el objetivo que persigue con su innovadora iniciativa. Tomás González F. Domingo 1 de septiembre 2019 13:45 hrs. Compartir

“Toda el agua antes de congelarse trae consigo la vida, en cualquier lugar del mundo donde hay agua que está a punto de congelarse, algo está vivo. Pero en cuanto sobrepasamos el punto de congelamiento, se acaba la vida. No importa qué suceda, nada saldrá de ese lugar. Lo que yo intento es, justamente, traer vida desde ahí“. Apenas aterrizó en Chile, el escultor y luthier norteamericano, Tim Linhart, se trasladó a la cordillera metropolitana y rápidamente comenzó su trabajo en un taller a -5°C de temperatura fija en El Colorado. Ahí, el artista nacido en Oregon, Estados Unidos, inició el proceso de diez días semanas que terminaría con la construcción de dos instrumentos -una guitarra y un set de congas- que escapaban de lo común, sobre todo por el material del que fueron confeccionados: hielo. Y es que desde sus inicios, hace ya más de 40 años, Tim Linhart se ha dedicado a la confección de violines, guitarras, cajas de percusión y hasta xilófonos de hielo, mientras viaja por el globo terráqueo presentando los conciertos llamados ‘Ice Music’. Fue en ese contexto que Linhart llegó a nuestro país hace algunas semanas y presentó sus gélidos instrumentos el pasado 24 de agosto en la pre-cordillera chilena, en el Corona Festival. Ahí, el escultor conversó con Diario y Radio Universidad de Chile sobre su trabajo. Respecto a su fuente de inspiración, Linhart sostuvo que proviene de la capacidad que tiene el agua de dar vida, y cómo esta característica se pierde al entrar en estado sólido. “Toda el agua antes de congelarse trae consigo la vida, en cualquier lugar del mundo donde hay agua que está a punto de congelarse, algo está vivo. Pero en cuanto sobrepasamos el punto de congelamiento, se acaba la vida. No importa qué suceda, nada saldrá de ese lugar. Lo que yo intento es, justamente, traer vida desde ahí”, indicó el artista norteamericano. Y fue justamente eso lo que sucedió el pasado sábado 24 de agosto en el escenario ‘Ice Music’ del Corona Festival. Ahí, se llevó a cabo un show íntimo en el que bandas como la chilena ‘Matanza’ y artistas como Fernando Milagros pudieron demostrar el poder del sonido proveniente del hielo, tocando al interior de un domo aclimatado que se instaló en la pre cordillera capitalina, y al que sólo algunos afortunados pudieron ingresar. Los sonidos electrónicos de ‘Matanza’ contaron con el sello de Tim Linhart gracias al set de congas de hielo que el escultor creó especialmente para la ocasión, mientras que las canciones de Fernando Milagros sonaron al mismo tiempo que el cantautor rasgueaba las cuerdas de su guitarra de hielo. Luego de una sentida interpretación, Fernando Milagros conversó con Diario y Radio Universidad de Chile sobre sus apreciaciones y la experiencia de tocar música desde el agua solidificada. “Me siento muy afortunado y súper agradecido. Yo soy una persona que gran parte de mi vida la he vivido en Santiago, pero cuando niño viví en el extremo austral, en Punta Arenas y Puerto Natales”, comentó el artista nacional. “Tengo una cercanía con el frío que yo creo que también se refleja un poco en mi música y eso me ha llevado a conocer lugares extremos, hace un par de años estuve en la Antártica, por ejemplo. Por eso me siento identificado con lo que hace Tim, y con, paradójicamente, la calidez que trae la gente que trabaja cerca de las cosas frías”, agregó Fernando Milagros sobre el trabajo de Linhart. Terminados los actos de los artistas nacionales con los instrumentos construidos por el escultor norteamericano, los instrumentos fueron sacados a temperatura ambiente, para que todos los asistentes pudieran observar, tocar e interpretar las esculturas, antes de que éstos se derritan. Esto, según indicó Linhart, para terminar el ciclo de vida de las piezas que construye. Pese a que el artista admitió que hay ocasiones en las que no disfruta mucho la música que surge de sus instrumentos, sostuvo que su tarea es dar la posibilidad. “Mi trabajo es poner esta chance en las manos de la gente. Construir estos instrumentos y poner la opción en sus manos para ver qué es lo que hacen”, dijo Linhart a Diario y Radio Universidad de Chile. “Algunas veces veo que eso tiene resultados sorprendentes y otras veces pienso que podría agregar algo más o quitar otra cosa. Pero la verdad es que yo no estoy aquí para juzgar, yo sólo estoy entregándoles la oportunidad“, finalizó.

