81625d6f1c

4924a3d523

Salud Doctora Vania Martínez: “Los suicidios son prevenibles” En un nuevo Día Mundial para la Prevención del Suicidio, la académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y directora del Núcleo Milenio para Mejorar la Salud Mental de Adolescentes y Jóvenes fue enfática en que la conducta suicida se puede identificar y con esto prevenir una muerte prematura. Tomás González F. Martes 10 de septiembre 2019 11:44 hrs. Compartir

La conducta suicida y las muertes debidas a ella, constituyen hoy en día una creciente preocupación a nivel mundial. Cerca de 800 mil personas mueren anualmente por esta causa y en el mundo el suicidio es la segunda causa de muerte en personas de 15 a 29 años. En Chile, la tasa promedio es de 10,2 por 100 mil habitantes y la proporción entre hombres en relación a mujeres es de cinco a uno. En un nuevo Día Mundial para la Prevención del Suicidio, la psiquiatra, académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y directora del Núcleo Milenio para Mejorar la Salud Mental de Adolescentes y Jóvenes, Vania Martínez, conversó con Diario y Radio Universidad de Chile y fue enfática en que, por el contrario de lo que creen muchos, los suicidios son prevenibles. En una sociedad en que los problemas de salud mental parecen haberse acrecentado, la psiquiatra infantil y adolescente aclaró que en los últimos años las tasas de suicidio se han mantenido, no obstante, existe una percepción de que los cuadros están apareciendo cada vez de manera más precoz. Para Martínez, uno de los elementos que puede influir en esta situación es el individualismo que ha logrado permear la sociedad chilena. “Dentro de los factores que podemos pensar que influyen es cómo es nuestra sociedad en este momento. Es una sociedad que es más individualista, en la que no se están fomentando los vínculos y en la que cada uno tiene que competir por un puesto. Tenemos sociedades menos amables y menos cohesionadas“, sostuvo la psiquiatra. En el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, se hace importante educar a la sociedad en términos de, justamente, prevenir conductas de riesgo suicida. En ese sentido, la directora del Núcleo Milenio para Mejorar la Salud Mental de Adolescentes y Jóvenes fue enfática en que el suicidio sí se puede prevenir, pero para eso hay que dejar de lado los tabúes. “En relación al suicidio es muy importante que empecemos a conversar del tema, que no lo evitemos, que lo hablemos”, explicó. “Uno de los principales problemas que tenemos es que no nos atrevemos a hacerle la pregunta a los jóvenes, si están pensando en el suicidio, si han tenido la idea de desaparecer o incluso si han intentado suicidarse. No nos atrevemos a hacer esas preguntas y podrían salvar vidas“, indicó la directora del Núcleo Milenio para Mejorar la Salud Mental de Adolescentes y Jóvenes. La académica de nuestra universidad agregó que, pese a existen cifras y estadísticas respecto de los suicidios en Chile, la misma Organización Mundial de la Salud ha pedido que el énfasis no se ponga en los números, sino que en las medidas que se pueden tomar para prevenir el riesgo suicida. En ese sentido, Martínez indicó que es necesario estar alerta a las señales, que pueden ser directas o indirectas. “Hay señales que son más indirectas. Cuando vemos que una persona se está aislando, está más desanimada, está más irritable, ha comenzado a consumir más alcohol y drogas, se aisla del mundo y no comparte con sus amigos, deja de hacer cosas que son sus gustos, por ejemplo. Esas son señales de alerta indirectas”, dijo Martínez. “Señales de alerta más directa son cuando la persona ha verbalizado o escrito que está pensando en la muerte o, derechamente, está pensando en suicidarse”, agregó. En marzo de este año el Ministerio de Salud presentó recomendaciones para la prevención del suicidio. No obstante, ante la última Encuesta Nacional de Salud, que determinó que el 20,6 por ciento de los casos correspondía a jóvenes entre 20 y 29 años, este lunes el Minsal lanzó la primera “Guía Práctica en Salud Mental y Prevención de Suicidio para Estudiantes de Educación Superior”. Asimismo, desde la cartera anunciaron que la próxima semana ingresarán un Decreto a Contraloría, para establecer que el suicidio y el intento de suicidio, sean de notificación obligatoria.

La conducta suicida y las muertes debidas a ella, constituyen hoy en día una creciente preocupación a nivel mundial. Cerca de 800 mil personas mueren anualmente por esta causa y en el mundo el suicidio es la segunda causa de muerte en personas de 15 a 29 años. En Chile, la tasa promedio es de 10,2 por 100 mil habitantes y la proporción entre hombres en relación a mujeres es de cinco a uno. En un nuevo Día Mundial para la Prevención del Suicidio, la psiquiatra, académica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y directora del Núcleo Milenio para Mejorar la Salud Mental de Adolescentes y Jóvenes, Vania Martínez, conversó con Diario y Radio Universidad de Chile y fue enfática en que, por el contrario de lo que creen muchos, los suicidios son prevenibles. En una sociedad en que los problemas de salud mental parecen haberse acrecentado, la psiquiatra infantil y adolescente aclaró que en los últimos años las tasas de suicidio se han mantenido, no obstante, existe una percepción de que los cuadros están apareciendo cada vez de manera más precoz. Para Martínez, uno de los elementos que puede influir en esta situación es el individualismo que ha logrado permear la sociedad chilena. “Dentro de los factores que podemos pensar que influyen es cómo es nuestra sociedad en este momento. Es una sociedad que es más individualista, en la que no se están fomentando los vínculos y en la que cada uno tiene que competir por un puesto. Tenemos sociedades menos amables y menos cohesionadas“, sostuvo la psiquiatra. En el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, se hace importante educar a la sociedad en términos de, justamente, prevenir conductas de riesgo suicida. En ese sentido, la directora del Núcleo Milenio para Mejorar la Salud Mental de Adolescentes y Jóvenes fue enfática en que el suicidio sí se puede prevenir, pero para eso hay que dejar de lado los tabúes. “En relación al suicidio es muy importante que empecemos a conversar del tema, que no lo evitemos, que lo hablemos”, explicó. “Uno de los principales problemas que tenemos es que no nos atrevemos a hacerle la pregunta a los jóvenes, si están pensando en el suicidio, si han tenido la idea de desaparecer o incluso si han intentado suicidarse. No nos atrevemos a hacer esas preguntas y podrían salvar vidas“, indicó la directora del Núcleo Milenio para Mejorar la Salud Mental de Adolescentes y Jóvenes. La académica de nuestra universidad agregó que, pese a existen cifras y estadísticas respecto de los suicidios en Chile, la misma Organización Mundial de la Salud ha pedido que el énfasis no se ponga en los números, sino que en las medidas que se pueden tomar para prevenir el riesgo suicida. En ese sentido, Martínez indicó que es necesario estar alerta a las señales, que pueden ser directas o indirectas. “Hay señales que son más indirectas. Cuando vemos que una persona se está aislando, está más desanimada, está más irritable, ha comenzado a consumir más alcohol y drogas, se aisla del mundo y no comparte con sus amigos, deja de hacer cosas que son sus gustos, por ejemplo. Esas son señales de alerta indirectas”, dijo Martínez. “Señales de alerta más directa son cuando la persona ha verbalizado o escrito que está pensando en la muerte o, derechamente, está pensando en suicidarse”, agregó. En marzo de este año el Ministerio de Salud presentó recomendaciones para la prevención del suicidio. No obstante, ante la última Encuesta Nacional de Salud, que determinó que el 20,6 por ciento de los casos correspondía a jóvenes entre 20 y 29 años, este lunes el Minsal lanzó la primera “Guía Práctica en Salud Mental y Prevención de Suicidio para Estudiantes de Educación Superior”. Asimismo, desde la cartera anunciaron que la próxima semana ingresarán un Decreto a Contraloría, para establecer que el suicidio y el intento de suicidio, sean de notificación obligatoria.