Medio Ambiente Organizaciones de Huasco convocan a nueva Marcha por el Agua y la Vida La manifestación, que se realiza desde hace 14 años, fue programada para el próximo sábado 26 de octubre. Diario Uchile Domingo 15 de septiembre 2019 14:24 hrs.

El Movimiento Socioambiental y la Coordinadora por la Vida de Valle del Huasco convocaron a una nueva edición de la Marcha por el Agua y la Vida, que se realizará el próximo sábado 26 de octubre. La manifestación, que se realizará por décimo cuarta ocasión, comenzará a las 10 de la mañana en la Plaza de Vallenar y finalizará en el Anfiteatro de Talca, donde se realizará una rogativa y un almuerzo comunitario. En el mismo lugar, hasta las 20 horas, se desarrollará una programación que contempla una exposición de productos locales, presentaciones de artistas locales y nacionales y actividades para niños, entre otras acciones. “Ya son 14 años de salir a las calles en defensa del agua y la vida de nuestro territorio. Hoy el tiempo, los científicos y el dramático contexto mundial de emergencia climática y nacional de sequía nos dan la razón”, señalaron las organizaciones convocantes, a través de un comunicado. “El río Huasco, última frontera verde del desierto más árido del mundo, sigue fluyendo pero no sabemos hasta cuándo si no lo cuidamos. Nuestro río aún resiste los embates de la megaminería y otros megaemprendimientos contaminantes, pero no sabemos hasta cuándo si no lo protegemos”, añadieron. Las organizaciones invitaron “a que ese día celebremos la vida y el agua y exijamos fuerte nuestro derecho a seguir viviendo en este territorio y planeta. Cada uno debe poner de su parte pero colectivamente debemos organizarnos, hacer carne el mundo que queremos y exigirlo. Cada uno debe ser guardián del territorio que habita”.

