Joaquín Niemann se acerca a la élite del golf mundial

La historia está para romperse y Joaquín Niemann lo logró este domingo, luego de coronarse campeón del torneo A Military Tribune at The Greenbrier, el primero de la temporada 2019-2020 del PGA Tour.

El golfista nacional llegaba como único líder a la jornada del domingo, por lo que necesitaba seguir manteniendo su nivel si quería quedarse con el título del torneo. Y vaya si lo mostró. Con un golf de alto nivel, prácticamente sin errores, Niemann entregó una tarjeta de 64 golpes (-6), lo que le permitió ganar el torneo.

What a way to wrap up the win. 🏆

A birdie at the last for @JoacoNiemann.

He shot 31 to win by SIX @GBRMilitary. pic.twitter.com/oIZfDtBKQi

