Nacional José Aldunate, el "cura obrero", fallece a los 102 años Su funeral se realizará el día lunes 30 de septiembre en la Iglesia de San Ignacio. Diario UChile Sábado 28 de septiembre 2019 14:09 hrs.

Este sábado fue comunicada la muerte del sacerdote jesuita, José Aldunate. El padre, que ya tenía 102 años, ingresó a la Compañía de Jesús en 1935. Además, fue discípulo del padre Alberto Hurtado y seguidor de la Teología de la Liberación. Durante dictadura, fue un férreo defensor de los derechos humanos, denunciando las atrocidades del régimen y creando distintos medios impresos que eran difundidos entre las organizaciones sociales. Destacan en esa lista, boletines como No podemos callar y Policarpo. También fue director de revista Mensaje. Asimismo, creó el Movimiento Contra la Tortura Sebastián Acevedo. Por su cercanía con el mundo sindical, fue conocido como el “cura obrero”. Mientras, en 2016 fue reconocido con el Premio Nacional de los Derechos Humanos. Lamentamos comunicar el fallecimiento del P. José Aldunate Lyon S.J. (102 años) pic.twitter.com/Cwzzohndne — Jesuitas Chile (@jesuitaschile) September 28, 2019 Lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestro Premio Nacional de DDHH 2016, SJ José Aldunate, férreo defensor de l@s perseguidos durante la dictadura. Reconocemos su obra y legado. ➡️ https://t.co/OMuBC88gav pic.twitter.com/h2yTzSMrJC — INDH Chile (@inddhh) September 28, 2019 Perdemos a un ser humano extraordinario en su sencillez y compromiso con los derechos humanos y los más pobres como el padre Jose Aldunate. Que su ejemplo nos acompañe siempre. — Isabel Allende Bussi (@iallendebussi) September 28, 2019 Con profundo pesar, comunicamos el fallecimiento de nuestro compañero y guardián de las llaves de Villa Grimaldi, sacerdote José Aldunate SJ. La Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi lamenta la partida de Pepe, un gran luchador por los derechos humanos y la justicia. pic.twitter.com/gJECaVqYX3 — Villa Grimaldi (@villa_grimaldi) September 28, 2019 Durante democracia, Aldunate también fue crítico respecto del régimen eclesiástico y emitió polémicas declaraciones a favor del aborto. “Estoy de acuerdo. Es un derecho de la madre defender su vida cuando está en peligro por un feto inviable. También lo estoy con el aborto en caso de violación. Hay mujeres que al ser violadas quedan tan traumatizadas que no pueden tener un niño que para ellas les recuerda a su violador. Uno no puede obligarlas a pasar por ese calvario. Una violación es un trauma muy grande. Pero con el aborto terapéutico no debiera ser tema. Soy de la idea, de que si una mujer puede morir por un embarazo, que vaya y se le opere. Y punto. No debería haber problemas. Tanto que le dan vuelta al asunto. Y que el médico vea lo que es mejor para la salud de esa mujer. Y si es un peligro para la madre, apliquen el aborto terapéutico”, indicó. Aldunate también se mostró a favor de temas como el matrimonio homosexual. Al respecto sostuvo: “Lo apruebo. El homosexual tiene derecho a amar y compartir su vida con otra persona. Si la naturaleza le pide una relación homosexual, entonces, bueno: es lo que pide la naturaleza y es legítimo”.. Mientras, sobre la adopción de parejas homosexuales, Aldunate dijo: “En toda adopción no se trata de beneficiar a la pareja, sino que al niño. Entonces, hay que juzgar si esta pareja es capaz de dar a este niño una vida positiva. Pero ese mismo criterio hay que aplicarlo a una pareja de homosexuales que quieran adoptar y a una pareja de heterosexuales. Ver si los homosexuales son capaces de ser padres cariñosos de sus hijos. Y, bueno, algunos dicen que en principio una pareja homosexual no puede ser padre, pero no estoy de acuerdo con eso: eso es juzgar antes de tiempo, es juzgar en teoría y no en la práctica”. Su funeral se realizará el día lunes 30 de septiembre en la Iglesia de San Ignacio (Padre Alonso de Ovalle 1494).

