023f0e1aa5

025232b61a

Ciencias Medio Ambiente Nacional U. de Chile convoca a talleres para abordar diversos aspectos del cambio climático Cinco serán los workshop previos a la Conferencia "Transformations 2019", dedicada al intercambio de experiencias entre el mundo científico, académico, gubernamental y social respecto a la transformación como respuesta a este fenómeno global, encuentro que se realiza por primera vez en el Hemisferio Sur, específicamente en la U. de Chile. Los talleres se realizarán en el Campus Sur del plantel el próximo martes 15 de octubre y las inscripciones están abiertas hasta este viernes 11 de octubre. Diario Uchile Martes 8 de octubre 2019 18:10 hrs. Compartir

El mundo científico ya ha instalado la idea de que sin evidencia no es posible tomar decisiones en lo que a cambio climático –o lo que otros ya han llamado “emergencia/crisis climática”- respecta. Pero no sólo eso. Una de las consignas impulsadas por el encuentro Transformación 2019 “Aprendiendo de la acción y pensamiento transformadores” -cita mundial bianual cuya cuarta versión se realizará por primera vez en el hemisferio sur, específicamente en la U. de Chile- es la necesidad de abordar el fenómeno desde diferentes dimensiones, visibilizando e intercambiando experiencias entre diferentes realidades. Si bien esta cita se realizará del 16 al 18 de octubre en el Campus Andrés Bello, parte de los más de doscientos científicos de todo el mundo que serán parte de esta cita participarán de “TransAction”, una serie de cinco workshop que abordarán temas como la creación de los observatorios ciudadanos y el rol de los memes y las historias rol en las transformaciones el martes 15 de octubre de 9:00 a 17:00 hrs. en el Campus Sur de la Universidad de Chile. “Si tratamos de solucionar los problemas actuales de la misma manera en que pensábamos cuando los causamos, no vamos a ser capaces”, indicó citando a Albert Einstein la presidenta de la conferencia y académica de la Facultad de Ciencias Agronómicas, Paulina Aldunce. Para la experta, esta experiencia que propone “Transformations 2019” apunta a que “tenemos que innovar y cambiar nuestra manera de pensar y buscar alternativas que hasta el día de hoy no se nos habían ocurrido y que no nos habíamos imaginado, las que finalmente son las únicas que nos van a contribuir a avanzar”. Las inscripciones –que tienen un costo para cubrir gastos de materiales, alimentación y transporte desde el Campus Andrés Bello al Campus Antumapu- están disponibles hasta el viernes 11 de octubre acá. Innovación para la transformación “Transformación del sistema alimentario sostenible: evaluación participativa y puntos cruciales”, es el nombre del primer workshop. Guiado por Johana Jacobi -coordinadora del proyecto “Hacia la Alimentación Sustentable” (“Towards Food Sustainability”) en la Universidad de Bern- y por Theresa Tribaldos –investigadora del CDE (Centre for Development and Environment)-, la propuesta busca que los participantes aprendan a identificar los obstáculos presentes en la definición de los sistemas alimentarios deseables y a diseñar intervenciones que apunten a ello. El segundo workshop es “Imaginando el futuro transformador de los Observatorios Ciudadanos (CO) para cultivar el poder de los datos abiertos, la tecnología y la ciencia ciudadana”. Dictado por Mel Woods, Drew Hemment -miembro de la cancillería en el Instituto de Futuros de Edimburgo, Universidad de Edimburgo-, Raquel Ajates -investigadora postdoctoral en la Universidad de Dundee- y SaskiaCoulson -asistente de investigación postdoctoral en WeObserve-, el taller se enfocará en cómo se puede capitalizar el potencial de los observatorios ciudadanos y cómo se puede aprender de ellos; qué herramientas, métodos y servicios están disponibles para ayudar; y cuáles son los roles que los ciudadanos, la ciencia y los tomadores de decisiones asumen. La tercera propuesta, en tanto, es “Laboratorios de transformación como espacios para el co-diseño de la transformación socio-ecológica: Aprendiendo de diferentes contextos y enfoques”, instancia a cargo de Almendra Cremaschi -miembro del Centro STEPS América Latina (Social, Technological and Environmental Pathways to Sustainability)-, Anabel Marin -docente de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Mar del Plata-, Lakshmi Charli –integrante del Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad (LANCIS)- y Giorgio de Tomi -director del Centro para la Minería Responsable de la Universidad de Sao Paulo (SP)-. Este taller reunirá a una amplia gama de participantes académicos y no académicos para participar en el diálogo, intercambio de experiencias, la práctica y la exploración del marco de T-Lab, y evaluar críticamente su potencial para apoyar los procesos de transformación socio-ecológica. El cuarto taller es “Narrativas transformadoras: memes, historias y su rol en las transformaciones”, es dirigido por Chris Riedy -profesor de Gobernabilidad de la Sostenibilidad en el Instituto para el Futuro Sostenible de la Universidad de Tecnología de Sydney-, Sandra Waddock -académica de Responsabilidad Corporativa de la Carroll School-, Karen O´Brien -profesora del Departamento de Sociología y Geografía Humana de la Universidad de Oslo-, y Esther Carmen -investigadora interdisciplinaria interesada en las dimensiones socioculturales de los procesos de transformación-. Este taller se basa en el trabajo realizado por del Grupo de trabajo de Meta-Narrativa del Foro de Transformaciones de los ODS, y presentará a los participantes el papel transformador que los memes, historias y narraciones pueden desempeñar para abordar los desafíos de la sostenibilidad. El último workshop se denomina “Transformaciones para futuras instituciones – Proceso experimental para sacudir el contexto”, y será guiado por Sara Jolena -directora fundadora de la compañía de ecoteología, Sequoia Samanvaya- y por Ramasubramanian -director de Samanvaya-. El objetivo del taller es proporcionar a los participantes una oportunidad de aprendizaje en procesos transformativos para el cambio institucional. “Los tiempos actuales requieren cambios institucionales importantes, ya sea que afecten a unos pocos o a una multitud de personas”, señala la propuesta. Sin embargo, advierten, “las iniciativas de cambio contemporáneo tienden a estar incrustadas en los paradigmas de lo antiguo lugar de donde surgieron los problemas. Es imperativo que el mundo busque nuevas formas de conformar las organizaciones, lo que solo se puede hacer mediante el uso de epistemologías independientes de los sistemas dominantes”.

El mundo científico ya ha instalado la idea de que sin evidencia no es posible tomar decisiones en lo que a cambio climático –o lo que otros ya han llamado “emergencia/crisis climática”- respecta. Pero no sólo eso. Una de las consignas impulsadas por el encuentro Transformación 2019 “Aprendiendo de la acción y pensamiento transformadores” -cita mundial bianual cuya cuarta versión se realizará por primera vez en el hemisferio sur, específicamente en la U. de Chile- es la necesidad de abordar el fenómeno desde diferentes dimensiones, visibilizando e intercambiando experiencias entre diferentes realidades. Si bien esta cita se realizará del 16 al 18 de octubre en el Campus Andrés Bello, parte de los más de doscientos científicos de todo el mundo que serán parte de esta cita participarán de “TransAction”, una serie de cinco workshop que abordarán temas como la creación de los observatorios ciudadanos y el rol de los memes y las historias rol en las transformaciones el martes 15 de octubre de 9:00 a 17:00 hrs. en el Campus Sur de la Universidad de Chile. “Si tratamos de solucionar los problemas actuales de la misma manera en que pensábamos cuando los causamos, no vamos a ser capaces”, indicó citando a Albert Einstein la presidenta de la conferencia y académica de la Facultad de Ciencias Agronómicas, Paulina Aldunce. Para la experta, esta experiencia que propone “Transformations 2019” apunta a que “tenemos que innovar y cambiar nuestra manera de pensar y buscar alternativas que hasta el día de hoy no se nos habían ocurrido y que no nos habíamos imaginado, las que finalmente son las únicas que nos van a contribuir a avanzar”. Las inscripciones –que tienen un costo para cubrir gastos de materiales, alimentación y transporte desde el Campus Andrés Bello al Campus Antumapu- están disponibles hasta el viernes 11 de octubre acá. Innovación para la transformación “Transformación del sistema alimentario sostenible: evaluación participativa y puntos cruciales”, es el nombre del primer workshop. Guiado por Johana Jacobi -coordinadora del proyecto “Hacia la Alimentación Sustentable” (“Towards Food Sustainability”) en la Universidad de Bern- y por Theresa Tribaldos –investigadora del CDE (Centre for Development and Environment)-, la propuesta busca que los participantes aprendan a identificar los obstáculos presentes en la definición de los sistemas alimentarios deseables y a diseñar intervenciones que apunten a ello. El segundo workshop es “Imaginando el futuro transformador de los Observatorios Ciudadanos (CO) para cultivar el poder de los datos abiertos, la tecnología y la ciencia ciudadana”. Dictado por Mel Woods, Drew Hemment -miembro de la cancillería en el Instituto de Futuros de Edimburgo, Universidad de Edimburgo-, Raquel Ajates -investigadora postdoctoral en la Universidad de Dundee- y SaskiaCoulson -asistente de investigación postdoctoral en WeObserve-, el taller se enfocará en cómo se puede capitalizar el potencial de los observatorios ciudadanos y cómo se puede aprender de ellos; qué herramientas, métodos y servicios están disponibles para ayudar; y cuáles son los roles que los ciudadanos, la ciencia y los tomadores de decisiones asumen. La tercera propuesta, en tanto, es “Laboratorios de transformación como espacios para el co-diseño de la transformación socio-ecológica: Aprendiendo de diferentes contextos y enfoques”, instancia a cargo de Almendra Cremaschi -miembro del Centro STEPS América Latina (Social, Technological and Environmental Pathways to Sustainability)-, Anabel Marin -docente de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Mar del Plata-, Lakshmi Charli –integrante del Laboratorio Nacional de Ciencias de la Sostenibilidad (LANCIS)- y Giorgio de Tomi -director del Centro para la Minería Responsable de la Universidad de Sao Paulo (SP)-. Este taller reunirá a una amplia gama de participantes académicos y no académicos para participar en el diálogo, intercambio de experiencias, la práctica y la exploración del marco de T-Lab, y evaluar críticamente su potencial para apoyar los procesos de transformación socio-ecológica. El cuarto taller es “Narrativas transformadoras: memes, historias y su rol en las transformaciones”, es dirigido por Chris Riedy -profesor de Gobernabilidad de la Sostenibilidad en el Instituto para el Futuro Sostenible de la Universidad de Tecnología de Sydney-, Sandra Waddock -académica de Responsabilidad Corporativa de la Carroll School-, Karen O´Brien -profesora del Departamento de Sociología y Geografía Humana de la Universidad de Oslo-, y Esther Carmen -investigadora interdisciplinaria interesada en las dimensiones socioculturales de los procesos de transformación-. Este taller se basa en el trabajo realizado por del Grupo de trabajo de Meta-Narrativa del Foro de Transformaciones de los ODS, y presentará a los participantes el papel transformador que los memes, historias y narraciones pueden desempeñar para abordar los desafíos de la sostenibilidad. El último workshop se denomina “Transformaciones para futuras instituciones – Proceso experimental para sacudir el contexto”, y será guiado por Sara Jolena -directora fundadora de la compañía de ecoteología, Sequoia Samanvaya- y por Ramasubramanian -director de Samanvaya-. El objetivo del taller es proporcionar a los participantes una oportunidad de aprendizaje en procesos transformativos para el cambio institucional. “Los tiempos actuales requieren cambios institucionales importantes, ya sea que afecten a unos pocos o a una multitud de personas”, señala la propuesta. Sin embargo, advierten, “las iniciativas de cambio contemporáneo tienden a estar incrustadas en los paradigmas de lo antiguo lugar de donde surgieron los problemas. Es imperativo que el mundo busque nuevas formas de conformar las organizaciones, lo que solo se puede hacer mediante el uso de epistemologías independientes de los sistemas dominantes”.