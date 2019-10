7522c57a72

Brexit: "¡El Parlamento va a votar NO de nuevo!" La Unión Europea y Boris Johnson llegaron a un nuevo acuerdo, que deberá ser aprobado este sábado en el Parlamento, algo bastante incierto. Tanto los pro-Brexit como los anti-Brexit están descontentos. RFI Viernes 18 de octubre 2019 17:44 hrs.

Tras cinco días de negociaciones maratonianas, la Unión Europea y el primer ministro británico, Boris Johnson, alcanzaron un acuerdo para sacar a Reino Unido de la Unión Europea (UE). El texto retoma las partes esenciales del acuerdo de Theresa May de 2018, un acuerdo que fue rechazado tres veces en el Parlamento británico. “Todo el mundo está harto” Este jueves, delante del Parlamento británico y después del anuncio del acuerdo, tanto activistas pro-Brexit como anti-Brexit mostraban su decepción. Marilyn es “brexiter” y según ella, el Parlamento nunca adoptará este acuerdo: “¡Por supuesto que va a votar ‘no’ de nuevo! No entienden, se trata de un Parlamento proeuropeo. La mayoría de nuestros parlamentarios quieren permanecer en la Unión Europea a pesar de que los electores votaron a favor del Brexit en un 60 o un 70%. Así que no espero nada de él. Ni el mejor acuerdo de la historia sería aprobado por este Parlamento”. Los anti-Brexit siguen con la esperanza de una nueva consulta popular: “¡Estoy a favor de quedarme, entonces no quiero este acuerdo! Todo el mundo está harto. ¡Tenemos que parar esto! Si los diputados votan ‘no’ por cuarta vez, será el momento de darle voz al pueblo, será el momento de celebrar un referéndum”. Irlanda del Norte: “No deberíamos dejar la UE” En Belfast, la noticia del acuerdo no fue particularmente bien recibida. Fue durante la pausa del almuerzo que Michael se enteró de que se había llegado a un acuerdo. Sabe que la cuestión de Irlanda del Norte hizo que las negociaciones duraron tanto tiempo. “La mayoría de la gente votó a favor de permanecer en la UE. Igual podríamos no haber votado porque estamos sujetos a lo que decidan los ingleses. Pienso que Boris Johnson hace bien al no escuchar sólo al DUP, que representa sólo a una minoría de personas aquí en Irlanda del Norte”, dice. De todas maneras, está un poco decepcionado de que se haya alcanzado un acuerdo, porque reduce las posibilidades de cancelar el Brexit. Angela también estaba en contra del Brexit: “No deberíamos dejar la UE. Sea cual sea el acuerdo, será malo para todos. Por lo que tengo entendido, no es mejor que el acuerdo de Theresa May. Y de todos modos, no veo cómo podría ser aprobado”. Y es que el nuevo acuerdo no es fácil de entender, según Allan: “Es muy complejo, más que el acuerdo de Theresa May. Pero no me siento cómodo teniendo a todo el mundo como rehén por ser irlandeses del norte. Espero de verdad que haya un resultado positivo”. Una importante manifestación tendrá lugar este sábado en Londres para exigir un nuevo referéndum sobre el Brexit.

