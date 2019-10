380bfeece2

Andrés Chadwick a los diputados: "Es momento de retomar la paz" Al retomar la suspendida sesión en la Cámara de Diputados, el ministro de Estado reiteró la petición de perdón del Presidente de la República y llamó a la ciudadnía y a los parlamentarios a elevar la mirada y contruir puentes para el diálogo. Claudia Carvajal G. Miércoles 23 de octubre 2019 16:48 hrs.

En el marco de una accidentada sesión de la Cámara de Diputados, el ministro del Interior, retomó la entrega del informe del estado de excepción constitucional a los parlamentarios. La cita había sido suspendida debido a los incidentes producidos cuando la diputada Pamela Jiles enfrentó al secretario de Estado con un documento que señalaba la cifra de muertos y heridos durante las cinco jornadas de protestas masivas a lo largo del país. El Ministro del Interior, en las afueras de la sala de la Cámara descartó renunciar a su cargo debido a la crisis que se ha generado en el país y la respuesta del Ejecutivo a las manifestaciones. “Yo asumo mis responsabilidades, pero no tengo ninguna responsabilidad política en esta situación”, expresó el Ministro manifestando que no dejará el Gobierno. Hace algunos minutos, el titular de Interior finalmente terminó su intervención señalando que con esta cuenta, busca que se pueda “comprender la necesidad y el deber en que se ha visto enfrentado el Gobierno al decretar el estado de emergencia” y además llamó a los parlamentarios presentes a entender el deber del Presidente de resguardar la seguridad y el orden público sobre la base que muchos de ellos “fueron alguna vez también gobierno”. En su alocución, Chadwick reiteró el respaldo a las Policías y las Fuerzas Armadas ante los hechos de “extrema gravedad que hemos vivido”. Finalmente, reflexionó sobre el momento histórico que atraviesa nuestro país y señaló que es tiempo de avanzar en el diálogo para la solución de la crisis. “Es el momento de elevar la mirada, de construir puentes y diálogos, de retomar la paz. No se podrá hacer lo que todos quieran, pero es un paso para avanzar hacia un un país con mayor equidad”, expresó para luego repetir el discurso del Primer Mandatario respecto de que el único camino posible para salir adelante es el de la unidad y que el llamado es a “contruir un gran acuerdo social que nos permita avanzar y que pueda generar la paz y tranquilidad que nuestra familia necesita y la ciudadanía demanda”, concluyó el secretario de Estado. En tanto, el Frente Amplio exigió la la renuncia de Andrés Chadwick de forma urgente por su responsabilidad en los graves hechos de represión de las fuerzas policiales y armadas durante las movilizaciones sociales. La diputada Gael Yeomans señaló que los hechos de violencia en contra de las personas durante el estado de Emergencia “tienen una responsabilidad política y creemos que hoy tiene que ser asumida por el gobierno y en este caso, y en particular, debido a la acción que tiene el ministro del Interior en esta materia, venimos a exigir como Convergencia Social la renuncia del ministro Chadwick”. En ese mismo sentido se expresó el parlamentario por Magallanes, Gabriel Boric. “El ministro Chadwick tiene que renunciar, eso ya es un hecho, todo el mundo lo sabe, en la derecha también lo dicen, no flota más. Sin embargo, esa no es la solución final al problema que tenemos hoy”. Los diputados afirmaron que de no producirse la renuncia del ministro Chadwick, iniciarán una acusación constitucional con el fin de removerlo de su cargo debido al abandono a sus deberes durante esta crisis.

