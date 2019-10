db983970d0

Hugo Gutiérrez: "La decisión de presentar la acusación constitucional contra Sebastián Piñera ya está adoptada" El parlamentario por Tarapacá señaló que la decisión ya está tomada y que se basa en la resolución del primer Mandatario de decretar un estado de excepción constitucional en democracia. "No es posible no responsabilizar a Piñera de declarar el estado de emergencia y sacar los militares a la calle". Diario UChile Jueves 24 de octubre 2019 10:41 hrs.

En entrevista con Diario y Radio Universidad de Chile, el diputado comunista expresó su alegría por las movilizaciones sociales que se han dado en todo el territorio nacional durante esta última semana. En relación a las multitudinarias marchas del miércoles en el marco de la primera jornada de huelga nacional y, particularmente, a cómo se vivió esto en el distrito que él representa, Gutiérrez se manifestó satisfecho por las demandas ciudadanas. “Nunca en la historia de mi ciudad se había visto 30 mil personas en las calles, todos exigiendo un trato más justo, menos vejatorio y con un serie de demandas de todo tipo: desde los pueblos originarios a la reivindicación del agua, pasando por los requerimientos de portuarios y mineros. es tanta la arbitrariedad reunida que ya era tiempo que esto estallara por donde tenía que estallar: el pueblo”. El parlamentario también expresó sus críticas al rol del Congreso en esta crisis social. “Nosotros estamos, si lo caricaturizamos, en un Parlamento burgués, que no tiene las soluciones. La semana pasada ellos (los parlamentarios oficialistas) celebraban la aprobación del control preventivo de identidad para los niños y para los adultos con registro y allanamiento a las personas. Ellos (los parlamentarios oficialistas) vivían en el mundo de la profundización del modelo neoliberal y creyeron que el mandato que les habían dado al ser elegidos Gobierno, por menos del 50 por ciento de los habitantes del país, era el mandato para profundizar el modelo neoliberal y se equivocaron, porque ese no era el mandato. Todas las reformas de este Gobierno son para consolidar el modelo neoliberal porque creyeron que en el gobierno de la ex presidenta Bachelet lo había puesto en cuestionamiento”. Consultado sobre el anuncio de una acusación constitucional contra el Presidente de la República, el diputado señaló que esta acción es un imperativo kantiano. “No podemos soslayarlo, no es posible no responsabilizar a Piñera de declarar el estado de emergencia y sacar los militares a la calle porque unos jóvenes estaban saltando los torniquetes del metro y llamaron a evadir el pago de una tarifa del metro. Por mucho que haya sido dañosa para los bienes de esa empresa del estado, no podía llegarse al extremo de decir que la solución para este problema es la fuerza militar, y Piñera tiene que ascumir las consecuencias de sacar las FF.AA a la calle”. Gutiérrez explicó que en la bancada del PC tienen claro que la acusación constitucional que intentarán es contra el Prseidente de la República. Él es quien firma los decretos de Emergencia y en consecuencia, aunque haya ministros que hayan influido en la toma de decisiones, el el Presidente el que declaró a gran parte del Estado de Chile en estado de emergencia y en toque de queda”. El diputado por Tarapacá aseguró que la bancada e incluso algunos diputado del Frente Amplio y del FRVS, han mostrado disponibilidad para presentar la acusación contra el Primer Mandatario. “Lo único que podría frenar esta acción es que Piñera reculara y dejara de tener a las Fuerzas Armadas en la calle. Si eso continúa es obvio que el responsable de lo que está pasando y lo que ya ha pasado en el país, sobre todo en relación a los muertos y heridos, es el Presidente”. “Lo que estamos pensando es que hay un pueblo que está sometido a una intervención, a una solución de un conflicto social con los militares. El quiere normalizar la situación del país a través de la violencia militar. El pueblo le dice no e incluso se lo ha dicho a la fuerza militar en su cara que no los quieren en la calle y que vuelvan a los cuarteles. Es lo mismo que queremos nosotros, que ellos vuelvan a sus cuarteles, porque la sociedad civil se debe expresar. No puede ser que si lo hacen encuentren balas de guerra matándolos”. “La decisión de presentar la acusación constitucional contra Sebastián Piñera ya está adoptada y concordada al menos con algunos diputados del Frente Amplio”, aseguró Gutiérrez. Consultado de si la decisión del Presidente es revertir el estado de emergencia el PC desistirá de la acción, el abogado reiteró que lo que está planteado es presentarla y señaló que no han habido sondeos con otros partidos. Resaltó que el hecho que haya chilenos y chilenas que estén sufriendo maltrato por parte de las FF.AA no es tolerable y eso ocurre por una decisión presidencial y eso debe conllevar responsabilidades a través de una acusación constitucional. Foto referencial @ Agencia Uno

