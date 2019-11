312a5bb126

Histórico: Garín pasa por primera vez a cuartos de un Masters 1000 La primera raqueta nacional que ya tiene rival para su próximo compromiso, dedicó su triunfo a Chile: "Sé que hay gente en mi país que está sufriendo mucho". Jueves 31 de octubre 2019

El tenista nacional Cristian Garin ganó un partido increíble ante Jeremy Chardy por 6-7 (4), 6-4 y 7-6 (6) y se metió en cuartos de final de París-Bercy, su primera vez entre los mejores ocho de un Masters 1000. En búsqueda de una histórica semifinal, Garin (42°) ya tiene horario y lugar para enfrentar a Grigor Dimitrov (27°) por los cuartos de final del Masters 1000 que se juega en la capital francesa. Este viernes, el chileno enfrentará al búlgaro en el primer turno de la jornada, en el court central del certamen galo a las 10:00 horas de nuestro país (14:00 horas de Francia). A sus 23 años, el tenista nacional vive su primera temporada en la élite del tenis, exitosa porque acabará entre los 40 mejores, pero sin ocultar su preocupación por lo que sucede en el país. ‘Es una situación supercomplicada, no he podido estar allá, me he informado por las noticias. Es un momento superdelicado. Pero en nuestro país sabemos salir adelante, siempre nos ha costado mucho, estoy seguro de que no va a ser la excepción’, afirmó el jugador en referencia a las manifestaciones ciudadanas que se viven en Chile.

