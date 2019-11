818ed03520

9e203088fe

Deportes La Sub 23 ya conoce a sus rivales en Preolímpico de Colombia El equipo que buscará la clasificación a Tokio 2020 estará en el Grupo A que encabeza la selección local. Claudio Medrano Miércoles 6 de noviembre 2019 15:23 hrs. Compartir

En el regreso del Torneo Preolímpico después de 16 años, la Selección Chilena Sub 23 fue sorteada en el grupo A, zona que compartirá con Colombia, Argentina, Venezuela y Ecuador. El sorteo se realizó este martes, en la Federación Colombiana de Fútbol, y definió los grupos que lucharán por los dos cupos que entrega Conmebol para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El torneo, que regresa después de 16 años -el último se disputó en Chile el 2004- se jugará entre el 18 de enero y el 9 de febrero, en las ciudades de Armenia, Pereira y Bucaramanga. Grupos Preolímpico Colombia 2020 Clasificatorio para Juegos Olímpicos Tokio 2020 Grupo A Colombia Chile Venezuela Ecuador Argentina

Grupo B Brasil Paraguay Bolivia Uruguay Perú Programación de La Roja Sub 23 Sábado 18 de enero, 20:00 horas | Chile vs. Ecuador

Martes 21 de enero, 20:00 horas | Chile vs. Venezuela

Viernes 24 de enero, 22:30 horas | Chile vs. Argentina

Lunes 27 de enero | Libre

Jueves 30 de enero, 22:30 horas | Chile vs. Colombia

En el regreso del Torneo Preolímpico después de 16 años, la Selección Chilena Sub 23 fue sorteada en el grupo A, zona que compartirá con Colombia, Argentina, Venezuela y Ecuador. El sorteo se realizó este martes, en la Federación Colombiana de Fútbol, y definió los grupos que lucharán por los dos cupos que entrega Conmebol para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El torneo, que regresa después de 16 años -el último se disputó en Chile el 2004- se jugará entre el 18 de enero y el 9 de febrero, en las ciudades de Armenia, Pereira y Bucaramanga. Grupos Preolímpico Colombia 2020 Clasificatorio para Juegos Olímpicos Tokio 2020 Grupo A Colombia Chile Venezuela Ecuador Argentina

Grupo B Brasil Paraguay Bolivia Uruguay Perú Programación de La Roja Sub 23 Sábado 18 de enero, 20:00 horas | Chile vs. Ecuador

Martes 21 de enero, 20:00 horas | Chile vs. Venezuela

Viernes 24 de enero, 22:30 horas | Chile vs. Argentina

Lunes 27 de enero | Libre

Jueves 30 de enero, 22:30 horas | Chile vs. Colombia