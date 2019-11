cc90ed3425

Lucía Dammert: "Yo esperaría que el Presidente cambiara su discurso" En entrevista con nuestro medio, la socióloga y experta en materia de seguridad cuestionó la postura del Presidente Sebastián Piñera quien, constantemente, apela a la seguridad y el orden público en lugar de responder a las demandas sociales o poner énfasis en las violaciones a los derechos humanos. Montserrat Rollano Jueves 28 de noviembre 2019 19:06 hrs.

En conversación con Radio y Diario Universidad de Chile, la socióloga y académica de la Universidad de Santiago, Lucía Dammert, analizó los anuncios en materia de seguridad y orden público del Gobierno, así como los crecientes episodios de violencia en nuestro país. Para la también directora del centro de estudios Espacio Público, “evidentemente una de las cosas que más agobia a la ciudadanía son las imágenes una y otra vez de descontrol, de incendios. Hay que reconocer que hay una ciudadanía que está muy afectada, que estas cosas no le generan una tranquilidad, sino muy por el contrario. Sin embargo recalcó que, sobre estas preocupaciones, están “las consideraciones que tiene la ciudadanía respecto del accionar de Carabineros de desnudar niñas y mujeres en las detenciones, la violación a los derechos humanos, que hay gente que fue detenida y que está desaparecida. Entonces hay una sensación generalizada frente a las violencias”. Desde esa perspectiva, Lucía Dammert indicó que “efectivamente el Presidente tiene la posibilidad de sacar a los militares, así como también tiene la posibilidad de reconocer que la policía violó los derechos humanos, que hay una reforma policial por implementar y que se tienen que buscar los mecanismos más adecuados para este proceso”. En esa línea, la académica experta en materia de seguridad cuestionó la retórica del jefe de Estado, quien este jueves nuevamente aseguró que “estamos enfrentando a un enemigo poderoso, implacable, que actúa con una planificación profesional y una maldad sin límite”. Al respecto, manifestó: “Yo esperaría que el Presidente cambiara su discurso, estamos esperando ya mucho tiempo y el Presidente viene a reafirmar hoy día que hay un enemigo. Primero era el castro-chavismo, ahora el narcotráfico y la anarquía. Yo sí creo que ha habido un cambio en la presencia de algunos actores en el escenario de la violencia, pero uno esperaba también que el Gobierno fuera mucho más abierto, mucho más entendido en los reclamos sociales y que a esta altura se hubiera metido la mano al bolsillo mucho más. La sensación que da es que eso no es suficiente y que, efectivamente, lo hechos de violencia que llama vandalismo pueden tapar el otro reclamo, que son procesos que están muy vinculados. Me parece que el Presidente no lo ve”. Asimismo, la doctora en ciencias políticas agregó que “hay que buscar evitar esa dicotomía que acá de nuevo somos los buenos contra los vándalos, los buenos contra los criminales, eso no nos lleva a ningún buen derrotero”. En relación a la radicalización de la protesta, principalmente en las regiones de nuestro país, la experta señaló que “acá nadie sabe quiénes están en la calle ejerciendo la violencia. Tenemos tesis basadas en prejuicios, en alguna evidencia, en procesos ideológicos, pero en realidad quien te diga que sabe quienes están en la calle, está haciendo una aproximación y ese es parte del problema. Se han mostrado muchas imágenes, de los barristas, del narco-anarco y claro, pareciera que tienen algún sentido en algunos territorios. Yo también creo que es es muy difícil generalizar lo que pasa en Chile”. La académica de la Usach sostuvo además que “vamos a requerir entender esto, más allá de quiénes son. Lo que sí sabemos es que la violencia requiere de dos para desarrollarse; requiere un antagónico. La violencia por sí misma se desarrolla en formatos distintos”.

