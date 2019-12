0c7051eb9c

Nacional HRW critica reacción de Carabineros: "Nuestra fuente es oficial" El director ejecutivo para América Latina de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, enfrentó la postura de Carabineros respecto de las denuncias por violación a los Derechos Humanos mostradas en su informe de visita a Chile. Para Vivanco, "una lectura más acuciosa del documento" habría evitado esta manifestación de parte de la policía. Diario UChile Viernes 6 de diciembre 2019 13:50 hrs.

Luego de que Carabineros rebatiera las cifras de heridos y fallecidos entregadas por Human Rights Watch en su informe sobre su visita a Chile, el director ejecutivo para América Latina, José Miguel Vivanco, aseguró que se trata de un error de parte de los uniformados, y que espera que no represente la postura del Gobierno al respecto. Sobre las cifras de lesionados y heridos, Carabineros redujo este jueves la cifra de más de 11 mil afectados presentada por el organismo internacional, a menos del 10 por ciento de ese número. Al respecto, Vivanco recalcó en conversación con Radio Cooperativa la procedencia de sus cifras, asegurando -además- que son oficiales. “Nuestra fuente es el Ministerio de Salud de Chile, nuestra fuente es oficial. Ahora, si Carabineros tiene problemas con esas cifras, me parece que el interlocutor que corresponde es el Ministerio de Salud, que además nos entrega a nosotros un informe con toda la documentación necesaria respecto de las atenciones en urgencias desde el 18 de octubre a la fecha”, indicó. Sumado a esto, el abogado indicó que no se ha considerado las cifras de personas atendidas por voluntarios en la calle, y que esto significaría el aumento de los datos mostrados. Asimismo, criticó la poca rigurosidad de Carabineros en la lectura del informe mencionado. “Una lectura más acuciosa del documento en su integridad, mirando las notas de pie de página, habría evitado esta manifestación de Carabineros que me parece un error por ser completamente infundada”, precisó. En el caso de las cifras correspondientes a víctimas de violencia sexual, Carabineros afirmó que no existen “elementos de convicción que permitan sostener la efectividad de los relatos”. Ante esto, Vivanco explicó que, aunque no existan sentencias de por medio, hay querellas penales que exigen investigaciones en cada caso. “En el informe incluimos nada menos que referencias a 74 querellas, que ya no son 74, han aumentado, que hablan de casos de violaciones sexuales, tocamientos de genitales, desnudamientos de personas, incluso menores. Alguien podría sostener que en estos hechos no hay una sentencia judicial al respecto. Evidentemente no la hay, pero lo que existen son querellas penales“. Vivanco resaltó, finalmente, que no se trata de denuncias frívolas y que la posición de la policía también pone en duda las querellas presentadas por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, así como el testimonio de las víctimas.

