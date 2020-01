El show debe continuar: Los Angeles Lakers vuelven a sus entrenamientos

Después de casi cuatro días de duelo por el fallecimiento de la estrella de la NBA, Kobe Bryant, Los Angeles Lakers retomaron sus entrenamientos habituales comandados por su entrenador Frank Vogel.

La temporada regular de la NBA continuará su marcha, luego de que el pasado martes el encuentro ante Los Angeles Clippers haya sido suspendido. Sin embargo, el próximo desafío de los dirigidos por Vogel será el sábado, pasada la medianoche (hora local), ante el Portland Trail Blazers.

En el recito deportivo de Los Angeles Lakers, el sabor, tras la pérdida de una de sus figuras emblemáticas, aún es amargo. El angelino Frank Vogel, en tanto, se refirió sobre el impacto de la muerte de Bryant en el equipo, y aseguró que “siempre hemos querido hacerlo sentir orgulloso, y eso no va a ser diferente ahora. Nos hemos convertido en una familia en muy poco tiempo”.

Por su parte, la franquicia emitió un comunicado expresando su sentir por la pérdida de su recordado número 8 y 24.

“Queremos enviar todos nuestros ánimos a Vanessa, a la familia Bryant y a la familia de los demás pasajeros afectados. Las palabras no pueden expresar lo que Kobe significaba para Los Angeles Lakers, para nuestros aficionados y para nuestra ciudad, ya que más que un jugador de baloncesto era un gran padre, marido y compañero”, versaba en el comunicado.

El pasado domingo, en el accidente de helicóptero que terminó con la vida de “Black Mamba”, también falleció su menor hija, Gianna María-Onore, de solo 13 años.

We are devastated and have been forever changed by the sudden loss of Kobe Bryant and his daughter, Gianna. We send our love to Vanessa, the Bryant family, and to the families of the other passengers.

— Los Angeles Lakers (@Lakers) January 30, 2020