Justicia Nacional Fue la semana pasada: ministro Palacios ya declaró en el marco del caso Hasbún-MOP El secretario de Estado, una vez conocidos los hechos, se mostró muy molesto con las declaraciones de Gustavo Hasbún y descartó cualquier tipo de cercanía con el ex diputado. Diario Uchile Lunes 17 de febrero 2020 13:37 hrs. Compartir

Si bien el ministro de Economía, Lucas Palacios, estaba citado a declarar este lunes como testigo debido a las presuntas coimas al interior de la Dirección de Vialidad del Ministerio de Obras Públicas (MOP) en La Araucanía, la Fiscalía de la región mencionada informó que el secretario de Estado acudió la semana pasada a declarar. Bajo un absoluto hermetismo, la autoridad acudió en calidad de testigo, pues fue apuntado por posible delito de cohecho y tráfico de influencias, luego de que se filtrara un audio del ex diputado Gustavo Hasbún en el que se involucra al actual titular de economía. “Mándame todos los datos de la empresa y déjame ver qué puedo hacer. Voy a hablar con Lucas Palacios hoy día o con alguien del MOP, pero necesito que me mandí todos los datos y me expliquí quién tiene que tomar conocimiento (…) Ojo que esto cuesta plata”, dice Hasbún en el audio. “Niego categóricamente cualquier participación mía, directa o indirectamente, en esta o cualquier otra eventual situación irregular”, sostuvo el secretario de Estado a través de un comunicado. Todos estos hechos ocurrieron mientras Lucas Palacios era subsecretario del Ministerio de Obras Públicas. Sobre su relación con el ex diputado Hasbún, Palacios sostuvo que “lo conozco bastante poco (…) Él en el audio hace ver como que tuviera una relación cercana a mí, lo cual es falso. Yo nunca me tomado un café con él, nunca he comido con él, nunca me he tomado un trago con él”, dijo el secretario de Estado.

