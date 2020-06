e5f453d666

Derechos Humanos Nacional Nuevo werkén de We Newen: "No descartamos que fue un ataque directo a Alejandro Treuquil de parte del Estado" Héctor Cabrapán conversó con Radio Universidad de Chile sobre el homicidio de Alejandro Treuquil, quien había denunciado asedio policial en las últimas semanas. Andrea Bustos C. Domingo 7 de junio 2020 11:46 hrs.

Una vez más un homicidio, en el que los hechos son al menos confusos, sacude al pueblo mapuche. Esta vez se trata de la muerte del comunero Alejandro Treuquil, quien fue asesinado la noche del jueves cuando salió a buscar un caballo robado. Treuquil se movilizaba junto a otros comuneros cuando fueron atacados por un grupo importante de personas, quienes les dispararon causando la muerte del comunero y dejando heridas a otras tres personas. Ante el homicidio, desde la comunidad We Newen de Collipulli, a la que pertenecía Alejandro Treuquil, levantaron las alertas, dado que el comunero había denunciado hace poco más de dos semanas un sostenido y violento acoso policial por parte de Carabineros a su comunidad. Y, más específicamente, en su contra. “Nosotros no sabemos por qué nos están pegando, por qué nos quieren detener. Ni Carabineros ni nadie nos ha especificado el por qué nos están maltratando, sobre todo a nuestros niños”, señaló entonces Treuquil sobre la situación que vivía su comunidad. Al respecto, Héctor Cabrapán, quien ha sido nombrado en el rol de werkén por la comunidad We Newen, luego del asesinato de Treuquil, conversó con Radio y Diario Universidad de Chile y comentó las aprensiones que tienen ante este homicidio. Sobre lo que vivieron en las semanas previas a este asesinato, dijo que “estuvimos tres días, día y noche, repremidos por parte de Carabineros, como peñis estuvimos luchando, cuidando a nuestros niños, a nuestras mujeres. Ellos nos tuvieron 3 días y 3 noches batallando con ellos, pero no nos dejamos caer, y mi peñi (Alejandro) recibió una amenaza de que lo iban a matar, y por eso no descartamos que lo quisieron matar y lo hicieron, hicieron la emboscada y por suerte los otros peñis se salvaron”. Por ello, es que Cabrapán señaló que ante el homicidio y la extraña forma en que los comuneros fueron atacados, es que sospechan que todo haya estado planificado. “La información que nos dieron los peñis que andaban con él, porque no andaba solo, es que él salió a buscar su caballo, y se encontró con otra gente que estaba ahí cercana a nuestra comunidad. Los peñis dicen que fueron alrededor de 20 o 25 personas las de la emboscada que les hicieron. Nosotros no descartamos que a mi peñi lo mandaron a matar porque él igual había tenido unas amenazas de parte de Carabineros, de parte del Estado que lo querían matar. No descartamos eso, que a mi peñi le hicieron una emboscada”, dijo. “No hubo provocación de parte de mi peñi, no hubo provocación de parte de nadie, ni de otros peñis. Tenemos otro peñi que está herido al que ya le sacaron la bala. Así que no descartamos que esto fue un ataque directo a Alejandro de parte del Estado, porque ya lo habían amenazado”, indicó. Por otra parte, el werkén de la comunidad We Newen expresó que hoy están con mucho dolor ante lo sucedido, y en el marco de los homenajes al comunero asesinado es que hoy acudieron al lugar en que el que fue herido para recordarlo. Asimismo, están llevando a cabo esta jornada su velorio, y se espera que pasado el medio día se realice su funeral. En lo que refiere a la investigación, este es un homicidio que será indagado por la justicia local para esclarecer que fue lo que sucedió. En tanto, desde la comunidad solo esperan que su caso se haga público para que Alejandro Treuquil “no se vaya así no más, solo por irse”. Créditos fotografía referencial: Facebook Newen Che.

