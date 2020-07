948f643600

6ee41a3f87

Internacional Presidente de la Comunidad Palestina en Chile: “Si Israel anexa lo que pretende, se acaba Palestina” Este primero de julio, Israel comenzará su plan para anexionar parte del territorio de Cisjordania. Pese al conflicto que puede avivar y a las críticas de la comunidad internacional, Benjamín Netanyahu insiste en una promesa de campaña que cuenta con el respaldo de Donald Trump. Camilo Villa J. Martes 30 de junio 2020 20:36 hrs. Compartir

Un largo y complejo conflicto que Israel podría intensificar. Esto, si se concreta, desde el primero de julio, la anexión por parte del gobierno de Benjamín Netanyahu de gran parte del territorio de Cisjordania, lugar en el que viven casi tres millones de palestinos. Fue una promesa de campaña de la máxima autoridad israelí, promesa que se apresura en concretar considerando que su principal aliado, Donald Trump, podría perder la venidera reelección presidencial. Si bien la anexión está prohibida dentro de las leyes internacionales, y a pesar de que dicha pretensión ha sido criticada por la ONU y diversos países del orbe, Israel persiste en su intento apelando a derechos históricos y religiosos sobre Cisjordania. De concretarse, casi un cinco por ciento de los palestinos en Cisjordania vivirían en enclaves israelíes. Para profundizar en el tema, Radio y Diario Universidad de Chile dialogó con Maurice Khamis, presidente de la Comunidad Palestina en Chile, quien señaló que esta acción de Netanyahu es “el robo del siglo”, y viene a sumarse a los, en su opinión, miles de robos que ha hecho desde hace décadas el gobierno de Israel. Según comentó el dirigente, los palestinos no tienen cómo enfrentarse a la fuerza militar. “Allá los palestinos no tienen como contrarrestar la fuerza que tiene Israel. Nosotros estamos bajo una ocupación, no tenemos un ejército, no tenemos nada, ésa es la verdad. Entonces, no hay cómo contrarrestar lo que unilateralmente puede ejercer el gobierno de Israel”. Por la fuerza es difícil parar esas pretensiones, pero la política tampoco sirve. El enviado de Naciones Unidas para Medio Oriente advirtió que la anexión “cambiaría drásticamente la dinámica local y hay muchas probabilidades de que provoque un conflicto e inestabilidad en Cisjordania y la Franja de Gaza”. Asimismo varios países del mundo, incluidos aliados de Israel, han criticado la pretensión del Netanyahu. Pese a la crítica generalizada, el plan continúa. Para Khamis, esto obedece a que no respetan las normativas internacionales y, para esto, cuentan con el respaldo de la Casa Blanca. “La comunidad internacional está en contra, porque obviamente la anexión es absolutamente ilegal, tal como han sido todas las acciones de ellos desde el año 1967 a la fecha. Todos los asentamientos israelíes en parte palestina son ilegales, pero la ilegalidad para Israel no existe. Tienen otras leyes, no aceptan la condena de Naciones Unidas, no acatan nada, tienen a Donald Trump detrás. La verdad, es una situación absurda”. La eventual anexión que pretende Israel puede ser fatal para el sueño de paz entre ambas naciones y, peor aún, para Palestina. Según Maurice Khamis, esta anexión podría ser extinguir para siempre al Estado árabe. “Las consecuencias que pueda traer nadie sabe la verdad, esto puede ser el principio del fin de una solución para Palestina. Pienso que si anexa lo que ellos pretenden anexar se acaba Palestina, no hay como tener a Palestina el día de mañana”. Ante esto, la comunidad residente en Chile ha pedido al Gobierno de Chile que se pronuncie, acompañados de personalidades sociales y artísticas. Si bien el canciller Teodoro Ribera criticó el actuar de Israel, Khamis espera acciones concretas, como que se “sancione de acuerdo con los estándares internacionales” En última instancia, el dirigente argumenta que el Estado de Chile debe velar por los intereses de los chilenos y, en ese sentido, son varios compatriotas que viven o cuentan con tierras en Cisjordania y que se ven amenazados por la eventual anexión. “Nos aburrimos de los comentarios, queremos acciones”, finaliza Khamis, en directa alusión al gobierno de Chile.

Un largo y complejo conflicto que Israel podría intensificar. Esto, si se concreta, desde el primero de julio, la anexión por parte del gobierno de Benjamín Netanyahu de gran parte del territorio de Cisjordania, lugar en el que viven casi tres millones de palestinos. Fue una promesa de campaña de la máxima autoridad israelí, promesa que se apresura en concretar considerando que su principal aliado, Donald Trump, podría perder la venidera reelección presidencial. Si bien la anexión está prohibida dentro de las leyes internacionales, y a pesar de que dicha pretensión ha sido criticada por la ONU y diversos países del orbe, Israel persiste en su intento apelando a derechos históricos y religiosos sobre Cisjordania. De concretarse, casi un cinco por ciento de los palestinos en Cisjordania vivirían en enclaves israelíes. Para profundizar en el tema, Radio y Diario Universidad de Chile dialogó con Maurice Khamis, presidente de la Comunidad Palestina en Chile, quien señaló que esta acción de Netanyahu es “el robo del siglo”, y viene a sumarse a los, en su opinión, miles de robos que ha hecho desde hace décadas el gobierno de Israel. Según comentó el dirigente, los palestinos no tienen cómo enfrentarse a la fuerza militar. “Allá los palestinos no tienen como contrarrestar la fuerza que tiene Israel. Nosotros estamos bajo una ocupación, no tenemos un ejército, no tenemos nada, ésa es la verdad. Entonces, no hay cómo contrarrestar lo que unilateralmente puede ejercer el gobierno de Israel”. Por la fuerza es difícil parar esas pretensiones, pero la política tampoco sirve. El enviado de Naciones Unidas para Medio Oriente advirtió que la anexión “cambiaría drásticamente la dinámica local y hay muchas probabilidades de que provoque un conflicto e inestabilidad en Cisjordania y la Franja de Gaza”. Asimismo varios países del mundo, incluidos aliados de Israel, han criticado la pretensión del Netanyahu. Pese a la crítica generalizada, el plan continúa. Para Khamis, esto obedece a que no respetan las normativas internacionales y, para esto, cuentan con el respaldo de la Casa Blanca. “La comunidad internacional está en contra, porque obviamente la anexión es absolutamente ilegal, tal como han sido todas las acciones de ellos desde el año 1967 a la fecha. Todos los asentamientos israelíes en parte palestina son ilegales, pero la ilegalidad para Israel no existe. Tienen otras leyes, no aceptan la condena de Naciones Unidas, no acatan nada, tienen a Donald Trump detrás. La verdad, es una situación absurda”. La eventual anexión que pretende Israel puede ser fatal para el sueño de paz entre ambas naciones y, peor aún, para Palestina. Según Maurice Khamis, esta anexión podría ser extinguir para siempre al Estado árabe. “Las consecuencias que pueda traer nadie sabe la verdad, esto puede ser el principio del fin de una solución para Palestina. Pienso que si anexa lo que ellos pretenden anexar se acaba Palestina, no hay como tener a Palestina el día de mañana”. Ante esto, la comunidad residente en Chile ha pedido al Gobierno de Chile que se pronuncie, acompañados de personalidades sociales y artísticas. Si bien el canciller Teodoro Ribera criticó el actuar de Israel, Khamis espera acciones concretas, como que se “sancione de acuerdo con los estándares internacionales” En última instancia, el dirigente argumenta que el Estado de Chile debe velar por los intereses de los chilenos y, en ese sentido, son varios compatriotas que viven o cuentan con tierras en Cisjordania y que se ven amenazados por la eventual anexión. “Nos aburrimos de los comentarios, queremos acciones”, finaliza Khamis, en directa alusión al gobierno de Chile.