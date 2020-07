f1461157e8

Cultura Talleres y mayor presencia virtual: la reinvención y resistencia de las galerías de arte Pese a que las ventas han disminuido, estos recintos artísticos han sabido renovarse de cara a la crisis económica que secundó a la pandemia. Así, hoy exhiben una amplia oferta que incluye clases de artistas, contenidos digitales y muestras que acentúan la información en torno a las piezas en venta. Abril Becerra Jueves 16 de julio 2020 14:21 hrs.

Como una oportunidad para reinventarse. De ese modo, las galerías nacionales han percibido la pausa generada por el brote de coronavirus en el país. Más que un paréntesis abrumador, el confinamiento les ha permitido renovarse, fortaleciendo sus contenidos digitales y mejorando su visibilización. Y, aunque las ventas han bajado y las ferias se han suspendido, lo cierto es que el sector no se ha visto fuertemente paralizado. Este es el caso de Galería VALA que, en el contexto de la pandemia, ha apostado por crear contenidos personalizados para sus clientes así como cápsulas audiovisuales que, en un minuto, acentúan la información en torno a las piezas en venta. De esa manera, el espacio creado en 2013 con el objetivo de difundir obras de artistas como José Balmes, Roberto Matta, Gracia Barrios, Roser Bru y Alfredo Jaar, ha logrado enfrentar la crisis. En este contexto, uno de los públicos más interesados en adquirir las obras ha sido el de los abogados. “No son las mismas ventas que en otros tiempos, pero hemos visto que la gente se encuentra con una mayor disponibilidad de tiempo para investigar más en nuestra web y pregunta mucho más por las obras de arte. Todos nos han manifestado que, producto del tiempo, tienen la posibilidad de establecer una relación más cercana con el arte”, indicó el director de la galería, Marcelo Aravena. “Nosotros representamos a las vanguardias de los años 60, entonces, apostamos por la información. Estamos volcados a las plataformas digitales, abrimos consultas vía Zoom. Lo que más nos ha dado resultado es que nuestros clientes nos entregan un presupuesto y nosotros confeccionamos una carpeta de acuerdo a sus opciones de compra. También, hicimos un descuento a nuestros clientes. Hemos tenido buenos resultados”, apuntó. Otra experiencia ha sido la de Galería NAC. Fundada en 2015 con una línea de trabajo en torno al arte contemporáneo y la arquitectura, ha apostado por extender el periodo de sus exhibiciones a la vez que ha propuesto una serie de talleres virtuales. Esto ha permitido generar un ingreso extra para sus artistas asociados. “Es muchísimo más lenta la venta. No se vende lo mismo que antes, pero estamos resistiendo, porque hay que hacer un traspaso al mundo virtual. Ahí cada galería va tomando su línea. Eso es lo lindo, que cada una vaya teniendo cosas distintas y que no seamos todas galerías virtuales. Por ejemplo, a mi no me interesa tener un espacio 3D para mostrar las obras. Ahora vamos a montar una exposición, porque nos importa que la obra se vea en el espacio”, dijo Nicole Andreu, directora de la galería. “Al mismo tiempo, hay obras que se adjuntan a la exhibición de manera virtual. Como que ganamos mucha más libertad en el cómo mostrar una exposición. No todo tiene que estar realmente montado, sino que también hay cosas que podemos introducir a la exposición a través del video. Tenemos que aprovechar esto de la manera más creativa posible”, añadió. Actualmente, NAC también se encuentra trabajando en un nuevo sitio Web con el objetivo de darle mayor fuerza a la información en torno a las obras. Del mismo modo, lanzará, el próximo 29 de julio, una exhibición virtual basada en la comunicación. Factoría Santa Rosa, ubicada en el segundo piso de la ex fábrica textil Musalem del Barrio Franklin y mediadora de artistas como Gonzalo Cienfuegos, Guillermo Núñez y Julia Toro, también ha debido adaptarse al nuevo contexto. La transformación no fue fácil, sobre todo porque a principios de 2020, la galería había remodelado sus instalaciones y se preparaba para iniciar un recorrido internacional que la llevaría a presentarse en Perú, España y Estados Unidos, sin embargo, todo esos planes fueron alterados y adaptados a la virtualidad. “Antes tuvimos el estallido social y nadie quería exponer. Ya en 2019 empezó a correrse el calendario. Fueron por lo menos dos meses en los que estuve en shock. No creyendo lo que estaba pasando. Incluso, teníamos montada la primera muestra internacional de Julia Toro en Buenos Aires. Eso fue algo bastante dramático, porque el día en que se inauguró, cerró Argentina”, comentó Carolina Musalem, directora de la Factoría Santa Rosa. “Ahora, hay que ir improvisando, porque la mayoría de los artistas se inseguriza con hacer una exposición virtual. Prefieren esperar y retomar fechas nuevas. Estamos todos aprendiendo a trabajar virtualmente. Vamos a tener más herramientas cuando todo esto pase. Todo pasa por una buena página web, por mantenerse activo en redes sociales, pero eso no asegura que vayas a vender. No da seguridad de nada. Espero que salgamos todas las galerías chilenas bien paradas de esto”, señaló. Las galerías corresponden al último eslabón dentro de la cadena de distribución del arte. Aún así, pese a que el escenario no ha sido tan adverso, los galeristas advierten que sumar meses al confinamiento no sería positivo para el sector, sobre todo porque las actividades virtuales no reemplazan la experiencia física de difusión del arte. No obstante, son cautos: “Factoría no va a hacer nada físico hasta después del 18 de septiembre, cuando esté más estable el clima y veamos qué pasa con este desconfinamiento que está proponiendo el Gobierno”, adelantó Musalem. Lo cierto es que una vez superada la crisis, las galerías saldrán beneficiadas con una mayor presencia virtual y con múltiples contenidos para difundir sus obras. Imagen principal: Obra de Gracia Barrios.

